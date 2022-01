Test COVID-19 pour une passagère arrivant au Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam vient de soumettre une proposition écrite au ministère des Transports sur des solutions pour réduire la congestion aux aéroports internationaux de Noi Bai et Tan Son Nhat.



Dans ce document, l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam a proposé de minimiser les vols à forfait de rapatriement de citoyens au Vietnam atterrissant aux aéroports internationaux de Noi Bai et Tan Son Nhat, jusqu'à ce qu'il y ait des ajustements aux réglementations sur les tests rapides pour les arrivants. L’objectif est de réduire la congestion aux aéroports internationaux Noi Bai et Tan Son Nhat lors de la mise en œuvre des procédures de test rapide pour les passagers arrivant au Vietnam.



L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam a proposé que le ministère des Transports demande au ministère des Affaires étrangères, qui assume la responsabilité principale dans l'examen et l'approbation des vols à forfait, de minimiser les vols à forfait de rapatriement de citoyens au Vietnam atterrissant aux aéroports internationaux de Noi Bai et Tan Son Nhat jusqu'à ce qu'il y ait des ajustements aux réglementations sur les tests rapides pour les arrivants.