Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) propose une augmentation de la fréquence des vols intérieurs pour répondre aux besoins de déplacement à l’approche du Nouvel An lunaire 2022.



Selon l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam, la fréquence des vols entre Hô Chi Minh-Ville et d’autres destinations devra augmenter.



Des statistiques de la CAAV montrent que, du 29 décembre 2021 au 10 janvier 2022, les compagnies aériennes vietnamiennes ont effectué 4.480 vols, transportant plus de 547.000 passagers avec un taux d'occupation moyen des sièges de 64%. -VNA