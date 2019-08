Un coin de Hanoi (Photo: VNA)

Hanoi (VNA) – Le 20 août, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong a signé pour promulgation la résolution N° 50-NQ/TW sur les orientations pour perfectionner les institutions et les politiques, et améliorer la qualité et l’efficacité des investissements étrangers d’ici 2030.

Le texte cherche à répondre aux exigences du renouvellement du modèle de croissance, de la restructuration de l'économie et de la protection de l'environnement, ainsi qu'à bien régler les questions sociales, à augmenter la productivité, la qualité, l’efficacité et la compétitivité de l'économie nationale.

La résolution fixe l’objectif de placer le pays dans le groupe de l'ASEAN 4 en 2021 et de l'ASEAN 3 en 2030 en ce qui concerne l'environnement des affaires et la compétitivité.

Le document souligne également le rôle important du secteur d’investissement direct étranger dans le développement de l'économie nationale et réaffirme le soutien de l'État aux intérêts légitimes des investisseurs étrangers.

D'autre part, la résolution souligne la nécessité d’attirer de façon sélective les investissements étrangers, en accordant la priorité aux projets appliquant de hautes technologies, à haute valeur ajoutée, respectueux de l’environnement et connectant les chaînes de production et d’approvisionnement mondiales.

Figurent également dans les tâches définies par la résolution la multilatéralisation et la diversification des partenaires et des formes d'investissement, conformément aux orientations de la restructuration économique et du développement durable, en protégeant l’environnement ; assurant la défense, la sécurité, l’ordre social ; et améliorant l’indépendance et l’autonomie de l’économie nationale.

Concernant l’attraction des investissements étrangers après 30 ans de Renouveau, la résolution indique que le Parti et l’Etat ont promulgué plusieurs préconisations et politiques sur l’attraction et la gestion des investissements étrangers pour créer un environnement d’investissement et d’affaires favorable, répondant pas à pas à la pratique internationale.

Le secteur de l’investissement direct étranger a développé de manière durable et efficace, devenant une partie importante de l’économie nationale et contribuant activement à l’œuvre de développement socioéconomique du pays.

Les activités d’investissement étranger sont de plus en plus animées ; beaucoup de multinationales et de grandes entreprises dotées des technologies modernes investissant dans le pays ; le capital et la qualité des projets augmentant, ce qui a contribué à la création d'emplois et à l’élévation de revenus pour les employés, à l’amélioration de la productivité, à l’augmentation des recettes du budget de l'État, à la stabilité de la macroéconomie, à la promotion de la restructuration économique et du renouvellement du modèle de croissance, ainsi qu’au rehaussement de la position et du prestige du Vietnam sur la scène internationale.

Par ailleurs, il existe certaines lacunes, telles que le grand nombre de petits projets et la diminution des contributions au budget de l'État…

Compte tenu de cette réalité, la résolution fixe l’objectif d’attirer entre 20 et 50 millions de dollars de capitaux étrangers par an pour la période 2021-2030, ainsi que de porter à 100% le taux d’entreprises appliquant les hautes technologies et à 80% le taux de travailleurs qualifiés en 2030.

Afin d’atteindre les objectifs définis, la résolution définit les solutions pour perfectionner les institutions et les politiques relatives aux investissements étrangers, stimuler le transfert de technologies et l'échange d'expériences dans l'administration, encourager la formation des travailleurs, prévenir et régler radicalement les litiges en matière d’investissement étranger. -VNA