Photo d'illustration. Source: baochinhphu



Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Lê Van Thanh a signé la décision sur la promulgation du système national de supervision et d'évaluation des activités d'adaptation au changement climatique.

L’objectif vise à établir et mettre en service ce système approuvé par le Premier ministre dans une décision prise le 20 juillet 2020 pour publier un Plan national d’adaptation au changement climatiquepour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050 et à créer des bases pour la gestion et l'amélioration de l'efficacité des activités répondant au changement climatique.

Les contenus du système national comprennent le perfectionnement des institutions, politiques, la gestion étatique du changement climatique et la réduction des risques de catastrophe et des dommages dus au changement climatique....

Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement est le point focal de ce système, et chargé de coordonner avec les ministères, les agences de niveau ministériel et les comités populaires provinciaux pour organiser la mise en œuvre de ce système. -VNA