Photo d'illustration: VNA

Hai Duong (VNA) - Le litchi vietnamien, en particulier la variété "thiêu" de Hai Duong, a de grandes opportunités d'exportation en raison de la hausse de la demande sur les marchés étrangers et surtout de l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA).

C'est qu'ont partagé des experts lors du forum "Amélioration de la qualité et des normes contribuant à promouvoir la consommation intérieure et l'exportation du litchi de Thanh Ha".

Organisé le 28 mai par le Centre national de vulgarisation agricole (relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural) en coordination avec le Service de l'agriculture et du développement rural de la province de Hai Duong, l'événement a vu la participation de sept entreprises et de représentant des provinces de Hai Duong, Bac Giang, Hai Phong, Thai Nguyen, Lang Son et d'autres.

Le litchi de Hai Duong est actuellement disponible dans les rayons des principaux supermarchés de Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et d'autres grandes villes. Ce fruit est également présent sur des marchés internationaux tels que la Chine, l'Europe, les États-Unis, la République de Corée, le Japon, les pays d'Asie du Sud-Est.

Lors du forum, des experts et représentants des entreprises et des producteurs ont discuté des solutions pour améliorer les normes et la qualité du litchi de Hai Duong, notamment l'aménagement des zones de plantation, les processus d'entretien, de conservation et d'exportation vers les marchés haut de gamme.

Photo: VNA

La province de Hai Duong a exporté le 29 mai sa première cargaison de litchi de Thanh Ha, d'environ 150 tonnes.

Cette saison, Hai Duong compte 9.000 hectares de litchi, avec une production estimée à 60.000 tonnes, en hausse de 10% par rapport à 2021. Hai Duong prévoit d'exporter cette année environ 5.000 tonnes vers le Japon, les États-Unis, l'Australie, l'UE, Singapour, la Thaïlande,... -VNA