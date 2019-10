Des délégués au séminaire portant sur l’élaboration de « la Déclaration de l’ASEAN sur le développement de la mission sociale » tenu le 28 octobre à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et le secrétariat de l’ASEAN ont organisé un séminaire portant sur l’élaboration de « la Déclaration de l’ASEAN sur le développement de la mission sociale » le 28 octobre à Hanoï.

A ce séminaire, des délégués ont convenu qu’en Asie du Sud-Est, la mission sociale n’est pas encore reconnue par la loi comme un métier. De nombreux pays ne sont pas encore conscients de l’importance de la mission sociale dans la vie des habitants et dans la gestion étatique pour garantir la fourniture de services et d'assistances aux groupes défavorisés. Des défis liés aux ressources humaines, financières, aux connaissances et attitudes appropriées constituent des barrières dans le développement de la mission sociale au sein de l’ASEAN en particulier et dans le monde en général.

Selon la directrice de l'UNICEF pour la région Asie de l'Est et Pacifique, Karin Hulshof, le renforcement des forces fournissant des services sociaux constitue une priorité dans le plan stratégique 2018-2021 de l’UNICEF pour garantir que tous les enfants sont protégés de la violence et de l’exploitation.

S’exprimant à ce séminaire, le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Le Tan Dung a dit que le gouvernement vietnamien a promulgué plusieurs textes juridiques pour que les ministères, les branches et les localités développent au fur et à mesure une mission sociale de plus en plus professionnelle au Vietnam.

En particulier, réalisant la décision du Premier ministre sur l'approbation du projet de développement de la mission sociale pour la période 2010-2020, des cadres, des branches et des localités ont atteint plusieurs résultats importants dans la promulgation des textes juridiques, le développement des établissements fournissant des services et des réseaux de cadres, d'agents, de collaborateurs dans la mission sociale, la formation, la communication et la coopération internationale en la matière. En plus, des règlements sur la mission sociale pour venir en aide à des personnes à besoins spécifiques ont été précisés dans plusieurs codes, lois, comme le code du Travail, la Loi sur les personnes âgées, la Loi sur les handicapés, la Loi sur les enfants, la Loi sur la prévention et la lutte contre la violence familiale…

Néanmoins, le Vietnam est conscient de la nécessité de parachever le cadre juridique pour le développement de la mission sociale via l’élaboration d’une loi spécifique.

Le Vietnam souhaite coopérer avec les pays de l’ASEAN, l’UNICEF et d'autres partenaires pour élaborer la Déclaration de l’ASEAN sur le développement de la mission sociale qui sera soumise aux dirigeants de l’ASEAN vers le mois de novembre 2020 pour approbation.

Le resserrement de la coopération régionale pour s'orienter vers la construction d’une mission sociale de plus en plus professionnelle, efficace et adaptée rapidement aux changements brusques de la société constitue un objectif commun de tous les membres de l’ASEAN, a conclu le vice-ministre Le Tan Dung. -VNA