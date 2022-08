Des délégués au colloque. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Chaque année, les exportations des produits en bambou rapportent au pays entre 300 et 400 millions de dollars, a indiqué Tran Thanh Nam, vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, lors d’un colloque tenu le 4 août à Hanoï.

Il a ainsi appelé aux entreprises, aux producteurs et aux autorités locales à s'unir pour optimiser les valeurs du bambou vietnamien.

Avec la tendance de la consommation verte et durable, les produits en bambou sont de plus en plus populaires dans des marchés, selon les experts.

Le marché mondial des produits en bambou atteindra environ 83 milliards de dollars d'ici 2028, avec un taux de croissance annuel de 5,7 %. Ce sera un segment potentiel pour l'agriculture vietnamienne, a estimé Mme Nguyen Thi Thanh Huyen, coordinatrice du projet pour le développement durable et intégral de la chaîne de valeur de meretrix/bambou au Vietnam.

Mme Nguyen Thi Hoang Yen, cheffe adjointe du Département des coopératives et du développement rural, a souligné la nécessité de protéger les valeurs culturelles du bambou vietnamien et promouvoir des valeurs économiques des produits en bambou, en diversifiant des produits en bambou et les utilisant pour remplacer des produits en bois ou en composés chimiques.

Lors de l'événement, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé la création de l'Association du bambou du Vietnam dans l’avenir.

Selon le ministère, la superficie totale du bambou est estimée à près de 1,6 million d'hectares dans la plupart des provinces et villes du pays. Chaque année, de 500 à 600 millions d'arbres sont exploités, rapportant une valeur d’exportation de 300 à 400 millions de dollars au pays. Des produits en bambou sont principalement exportés vers l'UE, la République de Corée et le Japon. -VNA