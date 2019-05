Nguyen Thi Kim Ngan, présidente de l'Assemblée nationale vietnamienne, et le président du Conseil national (Chambre haute) du Bhoutan Tashi Dorji.

Hanoï (VNA) - Le 13 mai, Nguyen Thi Kim Ngan, présidente de l'Assemblée nationale vietnamienne, s'est entretenue avec le président du Conseil national (Chambre haute) du Bhoutan Tashi Dorji, qui est en visite officielle au Vietnam et assiste à la fête du Vesak 2019.La présidente Nguyen Thi Kim Ngan s'est déclarée convaincue que la visite contribuerait de manière significative à la construction et à la promotion de l'amitié fructueuse entre les deux États et leurs peuples.Pour sa part, Tashi Dorji a hautement apprécié l'organisation par le Vietnam de la 16ème Journée du Vesak 2019 des Nations Unies qui se tient du 12 au 14 mai au Centre de la culture bouddhique Tam Chuc dans le district de Kim Bang, province de Ha Nam (Nord).Mme Ngan a informé de la situation politique et socio-économique du Vietnam, affirmant que son économie avait progressé de 7,08% en 2018, le rythme le plus élevé depuis 2008.L'année dernière, le nombre de touristes étrangers dans le pays a atteint un record de 15,5 millions. En outre, le Vietnam est devenu une destination pour les investisseurs étrangers, avec 26 000 projets évalués à 334 milliards d’USD provenant de 126 pays et territoires du monde entier.Dans le domaine du commerce, le Vietnam a ratifié l’Accord global et progressif du partenariat transpacifique (CPTPP), signé et mis en œuvre 12 accords de libre-échange (ALE) et en négocie quatre autres, tant bilatéraux que multilatéraux.Il est à noter que la tenue par le pays du deuxième sommet entre les États-Unis et la République populaire démocratique de Corée (RPDC) à Hanoi en février dernier a prouvé sa position ainsi que la confiance internationale pour le pays en tant que membre responsable de la communauté internationale pouvant contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la région et dans le monde, a-t-elle déclaré.La dirigeante de l'AN vietnamienne a félicité le Bhoutan pour les résultats obtenus jusqu'à présent par le pays - dont l'indice du bonheur national brut est le plus élevé au monde.Lors de l’entretien, les deux dirigeants ont convenu que depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2012, les relations d'amitié et de coopération bilatérales se sont développées, sans toutefois correspondre à la force et au potentiel des deux côtés.Dorji a affirmé que le Vietnam et le Bhoutan partagent de nombreuses similitudes dans la culture et la religion, en particulier les valeurs du bouddhisme et l'amour pour la paix. Par conséquent, les deux parties peuvent partager leurs expériences en matière de développement national et élargir leur partenariat dans divers domaines.Dans le cadre des échanges commerciaux bilatéraux modestes, les deux pays devraient favoriser la collaboration en utilisant des vols charter, en encourageant les localités à renforcer leurs relations, tout en favorisant l'affiliation entre les deux agences de tourisme nationales, a-t-il déclaré.Mme Ngan a exprimé l'espoir que le président contribuerait à accroître les échanges de délégations à tous les niveaux et par tous les canaux, tels que les Partis, les États, les assemblées nationales, les localités et les contacts entre peuples, renforçant ainsi la compréhension et la confiance mutuelles.Parallèlement, le Bhoutan devrait créer des conditions plus favorables pour que les entreprises vietnamiennes recherchent des débouchés commerciaux dans le pays, en particulier dans les domaines de la demande du Bhoutan, telles que les machines agricoles et le tourisme.La présidente de l’AN vietnamienne a déclaré que le Vietnam était disposé à partager son expérience avec le Bhoutan en matière de développement économique, en particulier d'agriculture, de développement rural, d'éducation et de protection sociale.Elle a proposé que les deux parties signent bientôt un accord sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et officiels, tout en envisageant la nomination de consuls honoraires dans chaque pays afin de servir de passerelles pour l'amitié bilatérale.En ce qui concerne les questions régionales et internationales, Mme Ngan a remercié le Bhoutan de soutenir le Vietnam dans les organisations internationales et a exprimé son espoir que le Bhoutan continuera de collaborer étroitement avec le Vietnam afin de parvenir à un consensus dans les organisations dont les deux pays sont membres.Actuellement, le Vietnam a été désigné comme l'unique candidat de la région Asie-Pacifique au siège d'un membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021, a-t-elle indiqué, souhaitant que le Bhoutan exprime prochainement son soutien au Vietnam.Se félicitant des grandes réalisations du Vietnam, M. Dorji a souligné que le pays était devenu un modèle de développement économique intéressant dans la région malgré de nombreux défis et il espérait que le Vietnam obtiendrait de nouveaux succès dans les temps à venir.Il a suggéré que le Vietnam et le Bhoutan encouragent la coopération bilatérale dans le secteur agricole. Le Bhoutan considère le Vietnam comme un modèle en matière de développement agricole, en particulier de mécanisation agricole.En ce qui concerne le secteur du tourisme, il a déclaré que le Bhoutan, qui compte une population totale de700 000 habitants, privilégie un tourisme de qualité et applique des politiques visant à limiter le nombre de visiteurs étrangers afin de protéger l'environnement.Cependant, alors que le pays souhaite accueillir davantage de Vietnamiens, il a exprimé l'espoir que le Conseil du tourisme du Bhoutan et l'Administration nationale du tourisme du Vietnam collaboreront pour promouvoir la coopération dans les années à venir.S'agissant d'aider le Vietnam à devenir un membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, il a indiqué qu'il en informerait le Parlement et le ministre des Affaires étrangères.L'année dernière, les deux ministres des Affaires étrangères ont discuté de mesures visant à mettre en place un mécanisme de consultation bilatérale, a-t-il déclaré, souhaitant pouvoir organiser avec succès une première réunion en 2019.Il a informé du parlement du Bhoutan, avec trois mandats depuis 2008, tout en espérant tirer profit des expériences des pays voisins, y compris du Vietnam.La présidente de l’AN vietnamienne a, pour sa part, souligné que, depuis sa création il y a plus de sept décennies, le fonctionnement et les activités de l'Assemblée nationale vietnamienne ont été nombreux et que son rôle croissant dans la vie politique du pays a été affirmé.Elle a souhaité que les deux parlements renforcent les échanges de délégations à tous les niveaux, tout en favorisant la coordination et le soutien mutuel lors de forums parlementaires internationaux, notamment de l'Union interparlementaire.Le même jour, la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan a organisé un banquet en l’honneur de la délégation de haut rang du Bhoutan, dirigé par Tashi Dorji. -VNA