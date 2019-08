Hanoi, 20 août (VNA) - Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Trân Thanh Mân s’est entretenu lundi, 19 août, à Hanoi avec Carlos Rafael Miranda Martinez, président du Comité de défense de la Révolution de Cuba, en visite de travail au Vietnam.

Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Trân Thanh Mân (droite) et Carlos Rafael Miranda Martinez, président du Comité de défense de la Révolution de Cuba. Photo : VNA

Le président du Comité central du FPV Trân Thanh Man, a souligné que le Vietnam était prêt à partager son expérience des réformes avec Cuba, et affirmé le soutien constant du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens à la lutte menée par Cuba pour la levée totale de l’embargo unilatéral.

Trân Thanh Mân s’est réjoui du développement actif des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays et de l'échange de visites régulières à tous les niveaux pour renforcer les liens économiques, commerciaux et d'investissement. De plus en plus d'entreprises vietnamiennes souhaitent faire des affaires à Cuba et la coopération entre les deux pays dans les domaines de la défense, de la sécurité et de l’agriculture a été florissante, a-t-il déclaré.



Trân Thanh Mân a souhaité que les deux parties continuent d’oeuvrer pour intensifier les relations entre les deux Partis et les deux États, mais aussi entre le Front de la Patrie du Vietnam et le Comité de défense de la Révolution de Cuba.

Carlos Rafael Miranda Martinez, pour sa part, a déclaré que les relations entre Cuba et le Vietnam s'étaient développées de manière fructueuse dans les domaines de la politique, de l'économie, du commerce, de la défense, des télécommunications, de l'agriculture et de la santé.



Il espère que les résultats de l'entretien renforceraient les liens entre les deux fronts, en vue de s’orienter vers le 60e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales l'année prochaine.-VNA