Sydney, 2 décembre (VNA) – Avec un environnement socio-politique stable, des infrastructures améliorées et une population de près de 100 millions d'habitants, dont 70% de jeunes et instruits, le Vietnam deviendra bientôt une destination préférée des investisseurs australiens, a déclaré le vice-ministre de la Affaires étrangères Nguyên Quôc Dung le 2 décembre.

Lors de l'atelier. Photo : VNA

Il a fait cette déclaration lors d'un atelier sur les opportunités d'investissement au Vietnam en 2021, organisé par le consulat général du Vietnam en Nouvelle-Galles du Sud et au Queensland en Australie en collaboration avec le département des Affaires extérieures du ministère des Affaires étrangères.

L'atelier visait à fournir des informations sur les politiques et l'environnement d'investissement au Vietnam aux investisseurs australiens qui souhaitent en savoir plus sur le marché vietnamien et à créer un canal pour connecter les communautés d'affaires des deux côtés, en leur offrant des opportunités d'échanger.

Le vice-ministre vietnamien a affirmé que les relations Vietnam - Australie sont devenues plus fortes que jamais, reflétées par l'élévation de la coopération bilatérale à un partenariat global en 2009 et à un partenariat stratégique en 2018.

En particulier, début novembre, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue australien Scott Morrison a annoncé une stratégie d'amélioration de l'engagement économique. C'est le fondement de la promotion de la coopération entre le Vietnam et l'Australie, a-t-il déclaré.

Do Van Su, vice-directeur du Département pour les investissements étrangers du ministère du Plan et de l'Investissement, a déclaré que le Vietnam possède de nombreux avantages compétitifs par rapport aux autres pays de la région. Le Vietnam a jusqu'à présent signé 15 accords de libre-échange (ALE), dont d'importants ALE de nouvelle génération tels que l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) et le Partenariat économique régional global (RCEP).

Cela montre que le Vietnam a un grand niveau d'intégration internationale et est une porte d'entrée pour les entreprises d'investissement étranger pour pénétrer dans la région.

Masaaki Ikeda, directeur exécutif d'Urbanscope Pty Ltd à Sydney, qui a participé à de nombreux projets au Vietnam, a déclaré que l'économie vietnamienne avait connu un développement miraculeux et que le pays attirerait l'attention des entreprises étrangères, en particulier des investisseurs dans les domaines de la construction et du développement des infrastructures.

Le Dr Nguyen Huu Le, directeur de TMA Solutions, a déclaré que l'industrie informatique du Vietnam se développe de manière impressionnante. De nombreux géants mondiaux de la technologie ont choisi le Vietnam pour implanter leur filiale. Rien qu'en 2020, le Vietnam a exporté pour environ 100 milliards de dollars de produits de haute technologie. Pendant ce temps, l'Australie a une technologie de pointe mais souffre d'une pénurie de ressources humaines informatiques.

La coopération entre les entreprises australiennes et vietnamiennes créera des produits technologiques compétitifs à l'échelle mondiale, a déclaré Le Dr Nguyen Huu Le. - VNA