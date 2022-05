Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Une session de consultation sur les exportations de riz vers les marchés de l'ASEAN se tiendra le 5 mai à la fois en ligne et en présentiel dans la province d’An Giang (Sud).

Organisé par le Département de promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce et les Bureaux du Commerce du Vietnam dans les pays membres de l’ASEAN, cet événement permettra de donner des conseils et des réponses à des questions d'entreprises sur ce sujet.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, pour le marché de l'ASEAN, les produits à base de riz du Vietnam sont principalement exportés vers les Philippines. En 2021, les Philippines ont été le plus grand importateur de riz du Vietnam avec 2,45 millions de tonnes pour une valeur de plus de 1,25 milliard de dollars.

Les exportations nationales de riz au premier trimestre 2022 ont atteint 1,48 million de tonnes pour une valeur de 715 millions de dollars, en hausse respectivement de 24% et 10,5% en un an, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

La filière se concentre sur l’amélioration de la qualité et de la valeur des grains. Avec la tendance à la hausse des prix, les perspectives d’exportations d’ici la fin de l’année demeurent excellentes. -VNA