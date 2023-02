Hanoï, 28 février (VNA) - Le ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé le 28 février une conférence avec les bureaux de représentation commerciale vietnamiens à l'étranger pour discuter des possibilités de promouvoir les exportations de produits alimentaires transformés vers les marchés d'Asie-Pacifique et d'Afrique.

Le directeur de l'Agence de promotion du commerce du Vietnam (Vietrade) du ministère de l'Industrie et du Commerce, Vu Ba Phu. Photo : VNA

Dans son discours d'ouverture, le directeur de l'Agence de promotion du commerce du Vietnam (Vietrade) du ministère de l'Industrie et du Commerce, Vu Ba Phu, a déclaré que la conférence, organisée sous forme hybrique, s'est concentrée sur les solutions pour éliminer les obstacles auxquels sont confrontées les activités d'import-export du Vietnam, vers le développement de l'import-export durable de produits alimentaires transformés.Lors de la première session, des représentants des bureaux commerciaux du Vietnam en Australie, en Algérie, en Inde, en Malaisie, en Indonésie et en Thaïlande ont été informés des dernières évolutions sur ces marchés ainsi que des changements récents dans les politiques et réglementations pour les produits alimentaires transformés.Lors de la deuxième session, des représentants de l'Association vietnamienne du poivre et de l'Association pour la transparence alimentaire et du service de l'Industrie et du Commerce de la province de Phu Tho ont discuté des difficultés et des avantages, et ont proposé des initiatives pour améliorer la promotion commerciale des produits alimentaires transformés afin de marchés étrangers.Les produits alimentaires agricoles et transformés du Vietnam sont vendus dans plus de 180 pays et territoires à travers le monde. L'exportation de nombreux produits a contribué pour des milliards de dollars américains au chiffre d'affaires annuel des exportations du pays.Les principaux marchés mondiaux d'importation et de consommation tels que les États-Unis, l'UE et la Chine ont accru les exigences de durabilité pour les produits, notamment les aspects sociaux, environnementaux et économiques dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.Vu Ba Phu a déclaré que les bureaux commerciaux vietnamiens à l'étranger devraient continuer à mieux soutenir les parties prenantes pour développer la production et les marques, diversifier les marchés, les chaînes d'approvisionnement et exporter les produits.Les services de l'Industrie et du Commerce devraient faire des recommandations au ministère de l'Industrie et du Commerce et aux bureaux commerciaux vietnamiens à l'étranger pour aider les entreprises et les localités à mettre en œuvre efficacement les activités d'import-export, contribuant ainsi au développement de plus en plus fort du secteur commercial du pays, a ajouté Vu Ba Phu.Nguyen Phu Hoa, conseiller commercial vietnamien en Australie, a proposé d'allouer des fonds aux activités de promotion commerciale, aidant ainsi les entreprises exportatrices vietnamiennes à participer directement aux activités de promotion commerciale sur le marché australien, et à coordonner étroitement avec le bureau commercial du Vietnam dans la mise en œuvre des activités de promotion commerciale sur ce marché.Nguyen Phu Hoa a également conseillé aux entreprises de mettre régulièrement à jour les réglementations australiennes, de surveiller de près et de consulter les importateurs et les unités de conseil en droit, ainsi que le bureau commercial du Vietnam en Australie pour éviter les problèmes liés aux activités d'exportation vers le marché.Les entreprises et les localités vietnamiennes devraient envisager de participer à des foires alimentaires en Australie telles que Foodservice (20 avril - 2 mai) à Melbourne, Fine Food (11-14 septembre) à Sydney, a-t-il déclaré, ajoutant que ce sont des activités efficaces pour présenter des produits et des entreprises, et rechercher des partenaires potentiels sur ce marché.Selon Le Phu Cuong, conseiller commercial du Vietnam en Malaisie, l'État oriental de Sabah souhaite inviter les entreprises vietnamiennes à participer à l'exposition internationale de Sabah (SIE) du 22 au 24 septembre à Kota Kinabalu.Des représentants de l'Association pour la transparence alimentaire à Hanoï ont proposé au ministère de l'Industrie et du Commerce de fournir un financement pour la promotion commerciale, facilitant ainsi la participation de ses membres à davantage d'expositions et de foires internationales, pour rencontrer davantage de partenaires.- VNA