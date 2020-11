AEON MALL – Long Biên. Photo : internet



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La "Semaine des expositions de produits d’entreprises vietnamiennes" et la réunion de connexion d’entreprises pour introduire des produits vietnamiens au système mondial d’AEON ont débuté le 4 novembre à Ho Chi Minh-Ville.

Ces événements sont placés sous l’égide du Centre de promotion du commerce et des investissements de Ho Chi Minh-Ville, de la compagnie AEON Vietnam et de la sarl AEON TOPVALU Vietnam.

La "Semaine des expositions de produits d’entreprises vietnamiennes" qui durera jusqu’au 8 novembre, présente les produits de 35 entreprises qui répondent pleinement aux critères d'AEON Vietnam. Les produits exposés sont assez diversifiés, allant des spécialités agricoles des régions aux aliments emballés et transformés ...

Cet événement permet aux producteurs et aux entreprises d’avoir accès direct aux exigences et normes pour introduire leurs produits dans le système d’AEON en particulier, le système de distribution modernes, en général ; ce les aidant à perfectionner les produits, conformément aux exigences des partenaires et débouchés.



Nishitohge Yasuo, directeur général d'AEON Vietnam, a déclaré que l'une des stratégies importantes de sa société était d'élargir l'envergure de la consommation des produits vietnamiens. Par conséquent, AEON essaie toujours de proposer des produits vietnamiens aux consommateurs via le système de grands magasins et supermarchés AEON au Vietnam. Par ailleurs, AEON souhaite également promouvoir les exportations de produits vietnamiens vers le Japon et d'autres pays.

Selon lui, au cours de ces cinq dernières années, la valeur totale des marchandises vietnamiennes exportées par AEON vers le Japon a atteint plus de 1,4 milliard de dollars, soit une croissance annuelle de plus de 120%. Les produits vietnamiens exportés via le système AEON comprennent T-shirts, chemises, chaussures (représentant environ 59%), café, fruits du dragon, banane, mangue (représentant environ 34,6%).



De plus, environ 1.200 tonnes de produits aquatiques (poisson pangasius, crevettes…) ont été exportées vers le Japon en 2019 via le système AEON. Plus récemment, le premier lot de litchi frais du Vietnam a également été exporté vers le Japon et présenté aux consommateurs par le système de vente au détail japonais AEON. -VNA