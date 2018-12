Signature du mémorandum entre les jeunes de la province de Ha Giang et du district de Wenshan de la province du Yunnan (Chine). Photo: VNA



Ha Giang (VNA) - Une délégation de jeunes de la province de Ha Giang (Vietnam) et celle du district de Wenshan de la province du Yunnan (Chine), ont eu un entretien le 18 décembre.Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme d'échanges de jeunes entre Ha Giang (Vietnam) et Wenshan (Chine) en 2018 qui a lieu du 18 au 20 décembre.Selon Dao Quang Dieu, secrétaire adjoint du Comité de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de la province de Ha Giang, l’organisation d’échanges et de partage d’expériences entre les jeunes de Ha Giang (Vietnam) et du district de Wenshan (Chine) a contribué à la promotion de la compréhension mutuelle entre les jeunes des deux parties.Il a également estimé que les résultats des discussions avaient contribué à promouvoir le développement de la coopération commerciale entre les deux parties, à la recherche d'opportunités d'investissement pour les entreprises des deux pays dans les domaines du commerce, des services et de l’agriculture de pointe, en association avec l’écotourisme et la transformation des minéraux.Dans le même temps, des activités sont organisées pour aider les jeunes à créer leur entreprise, fournir les meilleurs services possibles afin de renforcer la coopération commerciale et économique, contribuant ainsi activement à l'amélioration de l'efficacité de la coopération économique entre Ha Giang (Vietnam) et la province du Yunnan (Chine).Lors de l’entretien, la représentante de la délégation du district de Wenshan de la province du Yunnan (Chine), Mme Yang Shili, secrétaire adjointe du Comité du Parti du district de Wenshan, a approuvé promouvoir le partage d'expériences sur la start-up entre les jeunes des deux parties afin de les encourager à développer leurs affaires et de resserrer davantage la solidarité entre les jeunes des deux pays.Les deux parties ont également convenu que l’organisation des jeunes sera le pont permettant de réaliser les conceptions communes obtenues par les dirigeants des deux provinces. Elles se sont également accordées d’organiser les activités d'échange de jeunes entre Ha Giang et le district de Wenshan une fois par an.Les activités d’échange entre les jeunes contribuent à renforcer la solidarité, la compréhension mutuelle et l’approfondissement des relations d'amitié traditionnelle et de coopération intégrale entre le Vietnam et la Chine. -VNA