Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le premier site mondial d'informations sur les voyages Breaking Travel News a publié un article présentant certaines destinations touristiques célèbres du Vietnam qui ont reçu des prestigieux World Travel Awards (WTA) pour l'Asie et l’Océanie 2022 ayant lieu début septembre.

De nombreuses destinations vietnamiennes ont été honorées à cette occasion, dont Ho Chi Minh-Ville (Première destination de voyage d'affaires d’Asie 2022), Hanoï (Première destination de séjour en ville d’Asie 2022), Da Nang (Première destination de festivals et d'événements d’Asie 2022), Moc Chau (Première destination de nature régionale d'Asie 2022), Hoi An (Première ville culturelle d'Asie 2022) et le Parc national de Cuc Phuong (Premier parc national d'Asie 2022).

Da Nang. Photo: VNA

Selon Breaking Travel News, le Vietnam a repris les activités touristiques depuis le début de 2022. Les visiteurs peuvent désormais découvrir et profiter librement de diverses destinations naturelles telles que des montagnes calcaires, des champs en terrasses verdoyants et des plages de sable blanc ainsi que de nombreuses caractéristiques culturelles des trois régions que sont le Nord, le Centre et le Sud. -VNA