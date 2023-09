Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue s'exprime lors du forum. Photo : VNA







Il a cité le développement et l’exploitation efficaces du marché intérieur, l’augmentation du pouvoir d'achat national, la promotion de la distribution de marchandises via des plateformes numériques et du commerce électronique pour accroître la consommation intérieure. Il faut moderniser le système d'infrastructures de transport, déployer rapidement et efficacement la Planification globale nationale, la planification régionale, la planification provinciale... Hanoï (VNA) - Le Forum socio-économique du Vietnam 2023 sur le renforcement des capacités endogènes, la création d’une motivation pour la croissance et le développement durable, s'est bien terminé ce mardi à Hanoï. Le forum comprend une séance d'ouverture, deux séances thématiques et une séance plénière - débat de haut niveau.Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue a résumé quelques recommandations et propositions.Selon le dirigeant, il faut développer les secteurs de production de l'économie, notamment l'agriculture, l'industrie et les services ; promouvoir le décaissement des capitaux d’investissement public ; stimuler la demande des consommateurs ; développer le marché intérieur et améliorer la productivité du travail. La mise en œuvre de ces facteurs de manière synchrone favorisera les forces endogènes globales de l’économie.Promouvoir le développement et la gestion stricte des marchés des devises, des valeurs mobilières, des assurances, des obligations d'entreprises et de l'immobilier sont aussi nécessaires.Il a cité le développement et l’exploitation efficaces du marché intérieur, l’augmentation du pouvoir d'achat national, la promotion de la distribution de marchandises via des plateformes numériques et du commerce électronique pour accroître la consommation intérieure. Il faut moderniser le système d'infrastructures de transport, déployer rapidement et efficacement la Planification globale nationale, la planification régionale, la planification provinciale...

Le Forum socio-économique du Vietnam 2023. Photo : VNA





Concernant la création de nouveaux moteurs de croissance pour l'économie, les délégués ont fait de nombreuses suggestions politiques, en se concentrant sur cinq moteurs principaux : Promouvoir la connectivité régionale, la reprise et la croissance de l'économie ; Développer le secteur économique privé et les entreprises nationales ; Promouvoir l'économie numérique et l'économie verte ; Compléter et améliorer la qualité des institutions économiques, renforcer la position du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale ; et renforcer l'autonomie et l'autosuffisance de l'économie. Le président de l'Assemblée nationale a déclaré que les ressources humaines constituaient le principal moteur endogène de l'économie. Il est donc nécessaire d'universaliser l'éducation, d'améliorer la qualité du système éducatif, de former des ressources humaines de qualité (axées sur les compétences, l'éthique des affaires...), de renforcer la formation professionnelle, deprioriser la formation des talents individuels et des compétences émergentes.Lors du forum, la Banque mondiale a recommandé de continuer à améliorer un système de protection sociale adaptatif, intégré, facile à ajuster et moderne pour protéger efficacement les familles contre des « chocs », tout en améliorant la couverture d'assurance sociale.Vuong Dinh Hue a souligné la proposition selon laquelle une réforme fondamentale des salaires en 2024 stimulerait également le marché du travail et contribuerait à promouvoir la consommation intérieure. Il a insisté sur le développement les industries de base telles que l'industrie de fabrication mécanique, la métallurgie, les matériaux, les services agricoles.Le président de l'Assemblée nationale a déclaré que “nous devons promouvoir l’attraction efficace des investissements étrangers et l’accélération des exportations vers la durabilité. Ce sont les moteurs traditionnels de la croissance du Vietnam, mais ils montrent désormais des signes de déclin ou de décélération"."Il faut mieux exploiter les accords de libre-échange signés, mettre en œuvre efficacement la promotion du commerce, connecter l'offre et la demande, diversifier les biens et les marchés d'exportation et d'investissement...”, a-t-il ajouté.Concernant la création de nouveaux moteurs de croissance pour l'économie, les délégués ont fait de nombreuses suggestions politiques, en se concentrant sur cinq moteurs principaux : Promouvoir la connectivité régionale, la reprise et la croissance de l'économie ; Développer le secteur économique privé et les entreprises nationales ; Promouvoir l'économie numérique et l'économie verte ; Compléter et améliorer la qualité des institutions économiques, renforcer la position du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale ; et renforcer l'autonomie et l'autosuffisance de l'économie.