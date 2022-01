Photo d'illustration: ictvietnam.vn

Hanoï (VNA) – Le Comité des affaires ethniques a organisé mercredi, 19 janvier, une visio-conférence nationale pour faire le bilan des activités de 2021 et définir les tâches pour 2022.

Dans son discours d’ouverture, le président du comité Hau A Lenh a indiqué qu’en 2021, le Comité des affaires ethniques avait soumis au gouvernement et au Premier ministre sept programmes, projets et politiques concernant les ethnies.



Le Comité des affaires ethniques, les organes chargés des affaires ethniques des villes et provinces ont donné des consultations aux comités populaires provinciaux sur la mise en oeuvre des politiques liées aux affaires ethniques, l’améliorarion de la vie matérielle et spirituelle des minorités ethniques, le soutien des personnes touchées par des catastrophes naturelles, l’épidémie de COVID-19,...



Cette année, le comité se concentrera sur la mise en œuvre du programme d'objectifs nationaux pour le développement socio-économique des minorités ethniques et des zones montagneuses au cours de la période 2021-2030.



En outre, il élaborera des projets et politiques sur les affaires ethniques, accélérera les affaires ethniques dans la nouvelle situation, mettra à jour la situation des régions montagneuses et peuplées des minorités ethniques, outre réglera des problèmes dans ces régions.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh et les membres du Comité des affaires ethniques président la visioconférence. Photo: VNA

Appréciant les efforts du Comité des affaires ethniques, des comités, des ministères, des branches et des localités des régions montagneuses et peuplées des minorités ethniques en 2021, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a affirmé que les affaires ethniques devraient suivre de près la situation dans les zones montagneuses et peuplées de minorités ethniques, notamment la vie quotidienne, les catastrophes naturelles, les épidémies, la sécurité et l'ordre social...

Il a aussi demandé de focaliser sur la mise en oeuvre de la stratégie nationale sur les affaires ethniques pour la période 2021 – 2030 et vision pour 2045, du projet principal et du programme cibles nationaux pour le développement socio-économique des minorités ethniques et des zones montagneuses au cours de la période 2021-2030, les politiques d’assistance aux investissements, le développement de l’infrastructure socio-économique, le transfert de technologies, etc. -VNA