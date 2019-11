Panorama du séminaire. Photo: VNA



Séoul (VNA) - Des mesures visant à favoriser l'embauche de travailleurs temporaires vietnamiens en République de Corée pour 2020 ont été examinés lors d'un séminaire organisé jeudi par les autorités de la province de Gangwon, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales du Vietnam et l'ambassade du Vietnam en République de Corée.

Selon Nguyen Gia Liem, directeur adjoint du Département de la gestion des travailleurs à l'étranger, après deux ans de mise en œuvre du programme de travail saisonnier entre les localités des deux pays, 847 travailleurs vietnamiens ont été envoyés.

Les autorités de Gangwon ont fait savoir que 3.310 travailleurs étrangers avaient été embauchés à ce jour, ce qui est bien inférieur à la demande actuelle de la ville, soit 5.000 personnes.



Les Philippines envoient le plus des travailleurs à Gangwon, avec 2.475 personnes, suivis du Vietnam, avec 457 personnes, du Cambodge, du Kirghizistan, de l'Ouzbékistan et du Népal.



Le programme de travail saisonnier constitue un projet de coopération entre les localités des deux pays dans le but d'aider les agriculteurs sud-coréens à embaucher des travailleurs étrangers à court terme, pendant les saisons de récolte abondantes.



À ce jour, six villes et provinces du Vietnam ont signé des accords avec la République de Corée comme Da Nang, Dong Thap, Thai Binh, Ha Nam, Binh Thuận et Hà Tinh. -VNA