Hanoi (VNA) - Le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) a coopéré avec le groupe Central Retail Vietnam pour organiser, le 15 octobre dans la mégapole du Sud, une conférence intitulée "Connexion pour amener des produits vietnamiens dans le réseau de supermarchés Big C/Go! au Vietnam et les exporter vers la Thaïlande en 2020".

L’événement était organisé dans le but d'accompagner et d'aider les entreprises vietnamiennes à minimiser les impacts négatifs de la pandémie de COVID-19, à reprendre la production, à accéder aux marchés étrangers, à stimuler leurs exportations, à retrouver une dynamique de croissance....



Cette conférence a permis aux entreprises de comprendre les exigences en termes de normes techniques, d’emballages, d’étiquettes, de documents..., de rencontrer des représentants du service d’achat des produits de Central Retail au Vietnam et de se connecter en ligne avec des acheteurs thaïlandais.



Les entreprises vietnamiennes ont présenté leurs produits au Big C/Go! Vietnam (supermarchés membres de Central Retail au Vietnam), tout en recherchant des partenariats pour exporter vers la Thaïlande.

Exposition de produits en marge de la conférence.

Après 73 ans d'activité, Central Retail Group est devenu l'un des groupes de vente au détail les plus prestigieux en Thaïlande. Le succès de l'introduction de marchandises dans Big C/Go! au Vietnam ouvrira de grandes opportunités aux entreprises pour accéder au vaste marché thaïlandais.



Plus de 180 entreprises de Hô Chi Minh-Ville, de provinces et villes voisines ont participé à cette conférence. Cela montre que l'intérêt des entreprises vietnamiennes pour le marché thaïlandais est énorme.



La session de connexion en ligne avec des acheteurs en Thaïlande a réuni un grand nombre d'entreprises. Elles ont pu glaner des informations utiles sur les besoins et goûts des consommateurs thaïlandais, ainsi que sur les opportunités et défis lors de la vente sur ce marché.



Elles ont pu également présenter à des entreprises thaïlandaises leurs produits via des plateformes en ligne, appréhender les besoins de l'autre, afin qu'après cette conférence, les entreprises des deux pays puissent négocier directement.



S'exprimant à l'ouverture de cette conférence, Trân Phu Lu, directeur adjoint de l'ITPC, a déclaré que "ces dernières années, les relations entre le Vietnam et la Thaïlande se sont développées constamment dans tous les domaines, en particulier dans l’économie et le commerce". Le Vietnam et la Thaïlande sont membres de nombreux forums régionaux et internationaux tels que l’ASEAN, la Communauté économique de l'ASEAN (AEC), le forum de Coopération économique d’Asie-Pacifique (APEC), la Commission du fleuve du Mékong, la coopération ACMECS, la coopération de la sous-région du Grand Mékong (GMS)...



La Thaïlande, le premier marché à l'export du Vietnam en ASEAN



Échange entre entreprises et représentants des services d'achat de Big C lors de la conférence.

Les deux pays participent aux négociations et aux efforts visant à promouvoir la signature rapide du Partenariat économique régional global (RCEP) entre l'ASEAN et six partenaires qui ont déjà conclu des accords de libre-échange avec l'ASEAN : Chine, République de Corée du Sud, Japon, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande.



Actuellement, la Thaïlande est le principal partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN. Le chiffre d'affaires total import-export entre le Vietnam et la Thaïlande au cours de la période 2016-2019 a représenté environ 30% du chiffre d'affaires total d’import-export du Vietnam avec tous les pays de l'ASEAN.



En particulier, les exportations de marchandises du Vietnam vers la Thaïlande représentent environ un cinquième du total des exportations vers l'ASEAN. La Thaïlande a toujours maintenu sa position de numéro un des marchés d'exportation du Vietnam dans l'ASEAN.



En 2019, les échanges entre les deux pays ont atteint 16,966 milliards d'USD, en baisse de 3,2% par rapport à 2018. Les exportations du Vietnam vers la Thaïlande ont atteint 5,303 milliards d'USD, en recul de 3,4%, et les importations 11,663 milliards d'USD, en baisse de 3,2%.



Le Vietnam affiche toujours un déficit commercial avec la Thaïlande, de 6,360 milliards d'USD en 2019.



En raison de l'épidémie de COVID-19, le commerce bilatéral au cours des neuf premiers mois de 2020 a chuté de 12,2%. Les exportations vietnamiennes vers ce marché ont diminué de 11,9% en un an, atteignant 3,616 milliards d'USD. Et les importations du Vietnam en provenance de Thaïlande ont diminué de 12,4%, atteignant 7,713 milliards d'USD.-CVN/VNA