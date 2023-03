Photo: VNA Hanoï (VNA) – Des experts ont souligné la nécessité de promouvoir l’économie circulaire dans la filière de l’élevage du Vietnam.

Lors du forum « Economie circulaire dans la filière de l’élevage : opportunités et défis », organisé le 21 mars par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MAD) et le Centre australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR) au Vietnam, Vo Trong Thanh, expert du Département de l’élevage, a déclaré que l'élevage devait être associé à la culture et à d'autres filières agricoles pour former une chaîne de valeur circulaire.



Les déchets d'élevage et les sous-produits agricoles sont des ressources précieuses qui doivent être exploitées efficacement, a-t-il ajouté.

Actuellement, le pays compte plus de 28,8 millions de porcs, plus de 8,9 millions de bovins et 533 millions de volailles. Avec la tendance actuelle à la croissance, les grands troupeaux de bétail ont un impact sur l'environnement. Le traitement de l’environnement est une question majeure, a-t-il estimé.