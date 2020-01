Hanoi (VNA) – La transmission des pratiques du then à la jeune génération et leur valorisation dans la société contemporaine s’imposent. De nombreuses mesures sont mises en œuvre par les localités du berceau de ce patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Le 6e Festival des pratiques du "then" s’est tenu en mai 2018 dans la province de Hà Giang (Nord). Photo : VNA

Comme plusieurs autres arts folkloriques, les pratiques du then n’échappent pas au risque de tomber dans l’oubli ou d’être délaissées par les jeunes. Pour que cet art soit préservé et perpétué, les organismes de gestion étatique, les artistes et les localités concernées agissent ensemble.Un festival organisé tous les trois ansEn 2005, le ministère de la Culture et des Sports et du Tourisme, en collaboration avec des localités propriétaires de cet art, a lancé pour la première fois un festival qui lui est dédié. L’objectif de cet événement triennal est de préserver et promouvoir largement ce chant folklorique et de créer un rendez-vous pour les professionnels. En mai 2018, dans la province de Hà Giang, la 6e édition a réuni 500 artisans, venus de 14 troupes. Le plus âgé avait 91 ans, et le plus jeune, 15 ans.Questionnés sur l’avenir de ce patrimoine, des jeunes chanteurs ont exprimé leur désir de le promouvoir largement, non seulement dans le pays mais aussi à l’étranger. "Je souhaite que via ce festival, les pratiques du then soit largement connue du public, voire des touristes étrangers. Pour ces derniers, peut-être que les paroles seront incompréhensibles, mais ils pourront ressentir le lyrisme des mélodies", partage l’artisan Nguyên Van Tho, 27 ans, domicilié dans le village de Côc Tao, province de Lang Son.Le rêve de présenter cette musique traditionnelle à l’étranger est devenu une réalité en février 2018 lorsqu’une troupe composée d’une dizaine d’artisans des provinces de Cao Bang et Lang Son a été invitée par la Maison des cultures du monde de Paris pour se produire lors du Festival de l’imaginaire. "Nos représentations ont attiré de nombreux spectateurs et particulièrement des Vietnamiens résidant dans ce pays", informe l’"Artiste du Peuple" Triêu Thuy Tiên, à la tête de la troupe.Quand les localités passent à l’actionPour mettre en valeur cet art dans la vie moderne, les provinces de Cao Bang, Lang Son, Tuyên Quang, Quang Ninh ont décidé de fonder des clubs de professionnels des pratiques du then, d’enseigner aux jeunes ou de présenter cet art à l’école. Dans le district de Na Hang, province de Tuyên Quang, 10 des 12 communes et chefs-lieux ont au moins un club, chacun réunissant 20-50 membres, en majorité des jeunes. Ce district a réussi à enseigner ce chant dans les cours de musique des écoles primaires et secondaires, permettant aux élèves de faire tôt connaissance avec cet art.