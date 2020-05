Le coordinateur de l’ONU au Vietnam, Kamal Malhotra. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Bureau de l’ONU au Vietnam a organisé le 24 mai à Hanoi le premier forum en ligne pour les jeunes sous le thème « Façonner ensemble notre avenir que nous voulons ».

L'événement visait à connecter les jeunes vietnamiens et à leur offrir une plate-forme pour partager leurs opinions sur les questions qui intéressent les jeunes aujourd'hui.

Le coordinateur de l’ONU au Vietnam, Kamal Malhotra, a précisé que le forum était également l'une des principales activités pour célébrer le 75e anniversaire de la fondation de l’ONU (1945-2020). Au cours des 75 dernières années, l'ONU s'est efforcée de relever les défis mondiaux, des crises, des conflits à la réduction de la pauvreté, au changement climatique et à l'égalité des sexes.

Affirmant l'objectif de cibler toutes les personnes, M. Malhotra a informé qu’en janvier 2020, l'ONU a lancé l'initiative d'organiser un dialogue mondial, à savoir le « Forum des jeunes UN75 ». Le programme vise à approcher le plus de personnes possibles, en particulier les jeunes, a-t-il ajouté.

Soulignant l'impact du COVID-19 dans le monde entier au cours du dernier temps, le coordinateur de l’ONU au Vietnam a affirmé le Vietnam était comme un modèle exceptionnel car le pays avait efficacement répondu et soutenu d'autres pays dans la lutte contre la pandémie.

Lors du forum, les jeunes vietnamiens ont apporté des initiatives et des solutions concernant quatre questions clés, à savoir le changement climatique et l'environnement, l'égalité sociale, le pouvoir de la musique et la création future.

Ces sujets avaient été sélectionnés lors de précédentes enquêtes en ligne, attirant plus de 800 jeunes âgés de 16 à 26 ans dans 59 provinces et villes du pays. -VNA