Hanoï (VNA) - "Promouvoir la coopération dans le cadre du programme des millions de maisons vertes" était le thème d'un colloque en ligne organisé par le Centre de développement et de l’innovation verte (Green ID), en collaboration avec des membres de la Coalition d'action pour le climat du Vietnam (VCCA), tenu le 24 février à Hanoi.

Selon la directrice du programme de développement vert (Green ID) Nguy Thi Khanh, le programme a été lancé en 2019 pour établir un modèle de "Vietnam vert" à travers la promotion de l’application de mesures favorisant les énergies renouvelables comme gestion des déchets, l’utilisation des pluies, plantation d’arbres dans chaque foyer, dans chaque quartier résidentiel…

Auparavant (en octobre 2019), le portail électronique trieungoinhaxanh.com.vn a été mis en œuvre à titre expérimental afin que les participants puissent rechercher des informations et s'inscrire au programme. La phase pilote visant à promouvoir l'application de solutions vertes est réalisée depuis septembre 2019 à Hanoï, Ca Mau et Dak Lak. En février 2020, il y avait 68 solutions appliquées à Hanoï, 133 à Ca Mau et plus de 400 à Dak Lak.

L'application de solutions vertes aux populations des zones reculées et montagneuses a augmenté l'accès à l'énergie, amélioré la gestion des déchets et la protection de l'environnement. En particulier, en installant des panneaux photovoltaïques sur leurs toits, les Hanoïens peuvent à la fois réduire les coûts d'électricité et en vendre à Électricité du Vietnam (EVN). Actuellement, ce modèle est toujours en cours de promotion.

Cependant, afin d'atteindre l'objectif d'un million de maisons vertes d'ici 2030 et d'énergie durable au Vietnam, les participants ont déclaré qu'en plus des solutions techniques, le Parti et l'État devraient prêter attention au soutien financier, le secteur électrique devrait se concentrer sur le développement du solaire en collaboration avec la production agricole. –VNA