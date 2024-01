Hanoï (VNA) - Le président des Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. et son épouse effectueront les 29 et 30 janvier une visite d'État au Vietnam, sur invitation du président Vo Van Thuong et de son épouse.

Cette visite constituera une étape importante dans les relations bilatérales et contribuera à approfondir les relations Vietnam-Philippines, a déclaré l'ambassadeur des Philippines au Vietnam, Meynardo Los Banos Montealegre, lors d’une interview accordée à la presse sur cette visite et les perspectives des relations entre les deux pays.

Au cours des quatre dernières décennies, le partenariat et la coopération amicale entre le Vietnam et les Philippines se sont très bien développés, comme en témoignent les visites de haut niveau de chefs d'État et de dirigeants des deux pays, notamment la prochaine visite du président des Philippines au Vietnam.

Lors de la 10e réunion du Comité mixte de coopération bilatérale entre le Vietnam et les Philippines, tenue en août 2023, les deux parties ont convenu de déployer efficacement les mécanismes de coopération bilatérale, notamment le Comité mixte sur les questions maritimes et océaniques, le sous-comité mixte sur le commerce, le Groupe de travail conjoint dans l'agriculture, le Groupe de travail conjoint dans l’aquaculture... Les deux parties ont convenu d'accélérer l'élaboration d'un programme d'action pour déployer les relations de partenariat stratégique pour la période 2025-2030 ; renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité ; s'efforcer de porter bientôt le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars.

Les deux parties se sont accordées pour promouvoir la coopération dans d'autres domaines importants tels que la culture, le tourisme, l'éducation, les transports, les sciences et technologies, l'environnement, les échanges entre les peuples... ; ont convenu de continuer à se coordonner et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, notamment au sein de l’ASEAN et des Nations Unies.

Selon l’ambassadeur, cette visite ouvrira de nombreuses opportunités aux deux pays pour approfondir davantage leurs relations d’amitié solides. Les deux pays viseront une relation de coopération et de partenariat plus étroite, pour le bénéfice des deux peuples, ainsi que pour la paix et la prospérité de la région. Ces dernières années, les deux parties ont tenu de nombreuses consultations sur des questions importantes telles que la politique, l'économie et la diplomatie populaire. Tous ces domaines contribueront à promouvoir les relations bilatérales plus solides dans les années à venir.

Estimant la position actuelle du Vietnam dans la région, le diplomate a souligné que les Philippines appréciaient hautement les grandes réalisations économiques réalisées par le Vietnam en 2023, malgré les nombreux défis de l'économie mondiale.

Grâce à la "diplomatie du bambou", le Vietnam entretient de solides relations diplomatiques aux niveaux bilatéral, régional comme international. Tout cela contribue à affirmer le rôle du Vietnam et à protéger ses intérêts dans la région, a-t-il conclu.