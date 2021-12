Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc (gauche) et le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc a eu le 21 décembre à Phnom Penh une entrevue avec le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen dans le cadre de sa visite d'État au Cambodge.

Les deux dirigeants se sont informés de la situation socio-économique de chaque pays et ont exprimé leur satisfaction devant le développement intégral, étroit et de plus en plus substantiel et efficace des relations Vietnam - Cambodge au cours des 55 dernières années.

Le commerce et l'investissement sont les points lumineux des liens bilatéraux. Au cours des 11 premiers mois de 2021, le commerce bilatéral a atteint plus de 8,632 milliards de dollars, soit une augmentation de 84% par rapport à la même période de 2020. Le Vietnam compte quatre nouveaux projets au Cambodge avec un capital social de près de 90 millions de dollars, soit 4,6 fois plus que la même période de l'année dernière et portant le nombre total de projets d'investissement du Vietnam au Cambodge à 188 projets cumulant un capital social total de 2,85 milliards de dollars. Le Vietnam devient le premier investisseur de l'ASEAN au Cambodge.



Les deux dirigeants ont apprécié les importants résultats obtenus lors de la 19e réunion du Comité mixte de coopération économique, culturelle, scientifique et technologique entre le Vietnam et le Cambodge, coprésidée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, le 19 décembre 2021. La réunion a aidé à revoir les relations de coopération entre les deux pays dans tous les domaines et à donner des propositions concrètes pour les promouvoir dans le futur.

Ils ont affirmé la poursuite d’approfondir la coopération bilatérale en matière de sécurité et de défense, avec l’accent mis sur la mise en œuvre efficace des protocoles et plans signés ; de renforcer la coordination pour maintenir la sécurité des frontières, accélérer la recherche et le rapatriement des restes des soldats et experts volontaires vietnamiens morts au Cambodge.

A propos de l’économie, les deux parties ont convenu de promouvoir la connectivité entre les deux économies, notamment dans les transports, les télécommunications, le commerce, l'investissement, la finance, la banque, l'agriculture, le tourisme et la coopération décentralisée. Elles ont affirmé leur soutien aux efforts visant à achever prochainement le « Plan directeur pour connecter les deux économies Vietnam - Cambodge à l'horizon 2030 ».



Ils ont hautement apprécié l’achèvement des négociations sur l'Accord sur le commerce frontalier et ont affirmé prêter attention et créer des conditions favorables aux investissements et au commerce des entreprises des deux pays. Ils ont convenu de continuer à promouvoir la coopération dans l'éducation et la formation, la justice, l'agriculture, la sylviculture, la pêche, les ressources naturelles, l'environnement, le tourisme, etc… ; de promouvoir les négociations en vue d'une reconnaissance mutuelle du passeport/certificat de vaccination contre le COVID-19.

En ce qui concerne la coopération frontalière, les deux parties ont convenu de mettre en œuvre pleinement et sérieusement les traités, accords et conventions liés à la frontière des deux pays, dont deux documents juridiques confirmant les réalisations de 84 % des travaux de démarcation et du bornage de la frontière terrestre Vietnam – Cambodge. Les deux parties continueront leur négociation pour achever les 16% des travaux restants et coordonneront les efforts pour trouver des solutions permettant de résoudre de manière satisfaisante les problèmes qui se posent dans un esprit de solidarité et d'amitié.

Par ailleurs, les deux dirigeants ont estimé la coordination régulière et étroite entre les deux pays lors des forums internationaux et régionaux, notamment dans le cadre de l'ASEAN.

Les deux parties ont souligné l'importance d'assurer la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et de survol ; de renforcer la confiance ; de ne pas menacer ni utiliser la force ; de respecter le droit international et de régler les différends par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS); aider les parties à appliquer strictement et pleinement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) ainsi qu'à promouvoir l'édification d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et substantiel, conformément au droit international, dont l'UNCLOS de 1982.

Le président Nguyen Xuan Phuc et le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen ont assisté à la signature de documents de coopération. Photo : VNA

Après l’entrevue, le président Nguyen Xuan Phuc et le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen ont assisté à la signature et à l'attribution de 7 documents de coopération entre les deux gouvernements et les ministères et secteurs des deux pays, ainsi que de nombreux contrats et accords de coopération commerciale entre les entreprises deux parties, dont le procès-verbal de la 19e réunion du Comité mixte Vietnam-Cambodge et des documents de coopération dans la sécurité, la défense, le commerce, l'éducation, la justice et la coopération frontalière. - VNA