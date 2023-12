Des zones urbaines côtières de Phuoc Tinh, Long Hai, Phuoc Hai, Loc An. Photo: VNA



Ba Ria-Vung Tau (VNA) - La province méridionale de Ba Ria-Vung Tau bénéficie d'un climat ensoleillé, d'un beau littoral et d'un écosystème de mangrove diversifié. Mais pour attirer plus de touristes, la province ne cesse de chercher d'améliorer la "qualité" de sa marque touristique et d'apporter davantage des expériences aux visiteurs.

Mieux exploiter les potentiels

Selon la planification pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2050, Ba Ria - Vung Tau identifie le tourisme comme l'un des cinq piliers économiques importants, s'orientant vers le développement de l'économie touristique dans la zone côtière du Sud-Est avec une chaîne de zones urbaines touristiques de Vung Tau, Long Hai, Phuoc Hai, Loc An, Ho Tram, Binh Chau et la zone touristique nationale de Con Dao.

Cette province compte actuellement 1 490 établissements d'hébergement, avec 30 623 chambres, dont près de 900 hôtels classés de 1 à 5 étoiles et 45 agences de voyages nationales et internationales.

Des projets de services haut de gamme et des marques célèbres tant au niveau national qu'international ont été formés et se sont développés tels que The Grand - Ho Tram strip, Six senses Con Dao, The Imperial, Pullman, Marina Bay Resort, Malibu, Melia at the Hampton...

Ses infrastructures de transport sont de plus en plus améliorées pour répondre aux besoins des touristes. La province continue de promouvoir l'application de la technologie numérique et des plateformes numériques pour augmenter la productivité du travail et optimiser la promotion du tourisme, en se concentrant sur les médias nationaux et internationaux.

En outre, Ba Ria-Vung Tau a mis l'accent sur la création d'un environnement touristique sûr et de qualité. La ville de Vung Tau a été honorée deux fois consécutive en tant que "Ville touristique propre de l'ASEAN".

Selon Hoang Vu Thanh, président du Comité populaire de la ville de Vung Tau, dans les temps à venir, sa localité continuera d'exploiter et de développer ses potentiels touristiques, afin d'en faire une destination touristique de haut rang dans la région et le monde.



Développement du tourisme urbain côtier

Complexe de services, de villégiature et de divertissement dans la région de Ho Tram, district de Xuyen Moc, province de Ba Ria-Vung Tau. Photo: VNA



Ba Ria-Vung Tau dispose des zones urbaines côtières qui jouent un rôle moteur dans le développement socio-économique, que sont la ville de Vung Tau, les bourgs de Long Hai et Phuoc Hai, Con Dao. On s'attend à ce que d'ici 2025, Ba Ria-Vung Tau compte sept zones urbaines côtières.

En 2023, le secteur touristique de Ba Ria-Vung Tau a déployé des efforts pour aider les entreprises locales à développer de produits touristiques existants et nouveaux. Au cours des onze derniers mois de l'année, cette province a accueilli près de 14 millions de touristes, atteignant 99,71 % du plan annuel, soit une augmentation de près de 22 % par rapport à la même période de 2022. Les revenus des activités touristiques étaient estimés à près de 14 600 milliards de dongs, atteignant 102,87% du plan annuel, soit une augmentation de plus de 30% en un an.

Malgré ces résultats positifs, le tourisme de Ba Ria-Vung Tau ne propose pas de produits nouveaux et diversifiés.

Selon Trinh Hang, directeur du Service provincial du tourisme, Ba Ria-Vung Tau est l'une des premières localités à avoir établi un plan d'urbanisme côtier.

Cependant, les zones touristiques côtières ne sont pas encore animées, manquent d'équipements touristiques ainsi que de cohésion communautaire. Les habitants locaux bénéficient rarement du développement du tourisme et sont donc moins susceptibles de participer aux services.

D'ici 2024, la province s'efforcera de former au moins un modèle de développement de produits de tourisme nocturne dans des localités telles que Xuyen Moc, Vung Tau, Ba Ria, Con Dao, d'y augmenter la durée moyenne de séjour des touristes à au moins une nuit.

D'ici 2030, toutes les localités de la province devraient avoir au moins un modèle de développement de produits de tourisme nocturne. Il y aura un complexe de divertissement nocturne spécifique à Xuyen Moc et Vung Tau.

L'un des piliers du développement de la province pour la période 2026-2030, avec vision jusqu'en 2050, est le secteur touristique et urbain. Le développement des zones urbaines de tourisme maritime selon un modèle vert et durable, avec un réseau d'infrastructures synchrone et moderne, vise à créer un environnement sûr et attrayant pour les touristes.

Le développement de chaînes de services touristiques synchrones, modernes et élégantes contribuera à faire de Ba Ria - Vung Tau un pôle touristique de haute qualité et de classe mondiale. -VNA