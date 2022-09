Berlin, 23 septembre (VNA) - Le consulat général du Vietnam à Francfort est toujours prêt à soutenir et à mettre en relation les entreprises vietnamiennes avec leurs homologues allemands pour pénétrer et rechercher davantage sur les marchés de l'autre.

C’est ce qu’a déclaré le consul général Le Quang Long lors de la conférence de coopération économique Vietnam-Allemagne 2022 tenue le 22 septembre à Francfort par le Département de promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, le bureau commercial de l'ambassade du Vietnam en Allemagne, le consulat général du Vietnam à Francfort et l'Association fédérale allemande pour le développement économique et le commerce extérieur (BWA).

Lors de la conférence. Photo : VNA



L'événement a attiré la participation de représentants de 25 entreprises vietnamiennes opérant dans des domaines tels que l'habillement et le textile, les produits agricoles, l'artisanat et les produits pharmaceutiques, ainsi que plus de 50 délégués représentant des entreprises allemandes et vietnamiennes en Allemagne.



Le Quang Long a souligné qu'il y avait encore de la place pour élargir la coopération entre les deux économies.



Le Hoang Tai, directeur adjoint Département de promotion du commerce, a déclaré qu'il était nécessaire que les entreprises augmentent leurs activités de promotion et intensifient l'application des technologies de l'information et de la transformation numérique pour améliorer leur efficacité.



Lors de l'événement, Manfred Florian Welker, un représentant de la BWA dans l'État de Hesse, a affirmé que l'Allemagne est un marché potentiel pour les entreprises vietnamiennes à découvrir et à coopérer dans des domaines tels que le commerce, l'investissement et la finance, ajoutant que la BWA travaille toujours en étroite collaboration avec le bureau commercial vietnamien en Allemagne pour agir comme un pont efficace pour les entreprises des deux pays.



Le conseiller commercial vietnamien Bui Vuong Anh a fourni aux participants des informations qui aident les entreprises à tirer parti des opportunités de promouvoir davantage les échanges commerciaux et d'investissement, en particulier ceux de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA).



Des sociétés allemandes telles que OCO Global, TMF Deutschland AG, Dornbach GmbH et Desk Vietnam ont déclaré qu'elles étaient toujours prêtes à soutenir, à fournir des consultations et à présenter des partenaires commerciaux aux entreprises vietnamiennes dans divers domaines, a-t-il déclaré.



Dans le cadre de l'événement, des entreprises vietnamiennes ont visité le centre de distribution de produits alimentaires et agricoles Frischezentrum à Francfort. - VNA