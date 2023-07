Hanoi (VNA) - Le parc national de Phong Nha-Ke Bang, dans la province de Quang Binh (Centre), a été honoré à deux reprises en tant que site du patrimoine naturel mondial - un témoignage de sa géomorphologie unique et de sa valeur touristique mondiale et des efforts innombrables du Vietnam pour accroître la sensibilisation au processus d’intégration internationale.

La magnifique grotte de Phong Nha. Photo: VNA



Au cours des deux dernières décennies, la province a préservé les valeurs du patrimoine culturel du parc national dans l’optique d’un développement durable.



Le 3 juillet 2003, le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO a inscrit le parc national de Phong Nha-Ke Bang sur la Liste du patrimoine mondial, avec des critères de valeur globale exceptionnelle en termes de géologie et de géomorphologie.

La morphogenèse de la région non calcaire se caractérise par des monts de faible altitude couverts d’une végétation dense. L’érosion a formé des barres rocheuses le long des vallées des rivières Son et Chay. À côté de la valeur géologique, topographique et géomorphologique, la nature a donné à Phong Nha-Ke Bàng des paysages aussi mystérieux que majestueux.

Le gouvernement vietnamien, avec le soutien d’organisations internationales, a vu le parc s’étendre à plus de 123.000 hectares pour préserver la plus grande région de calcaire ancien d’Asie du Sud-Est.



Le 3 juillet 2015, les membres de l’UNESCO ont convenu d’ajouter le critère de valeur exceptionnelle représentant les processus d’évolution et de développement des écosystèmes terrestres, possédant des habitats naturels significatifs pour la conservation de la biodiversité.



Au fil des ans, le conseil de gestion du parc a activement coopéré avec des organisations nationales et étrangères pour mener à bien des projets scientifiques dans les domaines de l’environnement, de la géologie et de la géomorphologie, de la biodiversité et de la culture et de l’histoire afin de préserver le patrimoine pour le développement socio-économique local.



Depuis 2003, des experts de l’Association royale britannique de recherche sur les grottes ont étudié et découvert 425 grottes dans sept zones et systèmes, dont 389 grottes ont été mesurées sur une longueur totale de 243 km. Le plus important a été la découverte de Son Doong - la plus grande grotte du monde. Le site est important pour la recherche spéléologique dans la région, promouvant à l’international l’image du Vietnam et de Quang Binh et de Phong Nha-Ke Bang.

Des fleurs de Saraca indica Linnaeus sur le ruisseau Moọc dans le parc national de Phong Nha-Ke Bang. Photo : VNA



Le parc national de Phong Nha-Ke Bang a trois formes de tourisme, y compris l’auto-exploration, les coentreprises et la location de services environnementaux forestiers.

Actuellement, le site du patrimoine naturel mondial propose 15 itinéraires différents possibles lors d’une visite qui comprend diverses combinaisons d’exploration de la nature, de grottes, de camping, de marche et de tyrolienne.



Le développement des services touristiques a attiré un nombre croissant de visiteurs sur le site. Afin d’assurer à la fois le développement du tourisme et la conservation durable du patrimoine, le conseil de gestion du parc surveille et évalue l’impact des activités touristiques sur les grottes afin d’atténuer les impacts négatifs sur le patrimoine.



Le directeur du conseil de gestion du parc national de Phong Nha-Ke Bang, Pham Hông Thai, a déclaré que le conseil continuera à renforcer la gestion et la protection des forêts, la recherche scientifique et le sauvetage de la faune afin de préserver la valeur mondiale exceptionnelle du patrimoine.



Le parc national est un modèle "d’écosystème et de biodiversité" avec une population unique que l’on ne trouve nulle part ailleurs sur la Terre, une forêt tropicale à feuilles persistantes avec une espèce de cyprès vieille de 500 ans.



Le parc national de Phong Nha-Ke Bang borde le parc national Hin Nam No du Laos. Conformément à l’objectif de l’UNESCO d’élargir la coopération dans la conservation et la préservation des sites du patrimoine, le Vietnam et le Laos travaillent ensemble pour construire le premier profil du patrimoine inter-pays en Asie du Sud-Est et le plus grand patrimoine transfrontalier continu de karts au monde. Les plans d’extension doivent être soumis à l’UNESCO en 2024. – VNA