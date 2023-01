Production de tablettes dans l'usine Trung Nam EMS dans la ville de Da Nang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam promeut le développement de l'économie numérique, considérant qu’elle a un rôle "révolutionnaire" dans le contexte de la 4e révolution industrielle.



Selon un rapport publié le 27 octobre 2022 par Google, Temasek et Bain & Company, l'économie numérique du Vietnam devrait atteindre 23 milliards de dollars en 2022 et pourrait se chiffrer à 49 milliards de dollars en 2025, soit un taux de croissance le plus rapide en Asie du Sud-Est. Selon le ministère vietnamien de l’Information et de la Communication, la proportion de l'économie numérique au PIB national en 2022 était estimée à 14,26%.



Toujours selon ce ministère, c’étaient les services informatiques qui ont contribué le plus à l'économie numérique, avec une proportion d’environ 30%. Ils ont été suivis par le commerce électronique (14,3%), la production de matériel informatique (12,83%)… Le nombre d'entreprises du numérique enregistrées en 2022 était estimé à 70.000, en hausse de 9,5% par rapport à 2021.

Cérémonie de présentation du Portail pour les fournisseurs étrangers et de lancement de l'application eTax Mobile. Photo: VNA



Jusqu’en mars 2022, le ministère de l'Information et de la Communication a annoncé 35 plateformes numériques nationales au service de la transformation numérique, du gouvernement numérique, de l'économie numérique et de la société numérique. Parmi ces plateformes, 21 sont gérées par des agences de l'État, développées par des entreprises vietnamiennes, utilisées à travers le pays, favorisant la gestion publique ou fournissant des services publics. Les 14 autres sont gérées par des entreprises et fournissent des services à des entreprises, organisations et à la société.



Les grandes entreprises de technologie numérique, telles que VNPT, Viettel, CMC, FPT..., ont grandement contribué au développement du gouvernement numérique et de l'économie numérique avec la construction de plateformes numériques nationales. Actuellement, les entreprises vietnamiennes de technologie numérique ne s’arrêtent plus à la sous-traitance mais se sont développées pour pouvoir maîtriser des produits et des plateformes technologiques et numériques.



De son côté, le ministère de l’Information et de la Communication a aidé les entreprises à accéder à des plateformes numériques fiables, avec plusieurs privilèges, afin de favoriser leur développement. En 2022, le nombre de petites et moyennes entreprises utilisant la plateforme numérique SMEdx a augmenté de 481% par rapport à 2021, représentant 256% du plan fixé.



Après l'épidémie de COVID-19, certaines tendances de consommation qui se sont formées et promues pendant la pandémie ont continué à se développer. Le commerce électronique est devenu le "moteur" de la croissance de l'économie numérique vietnamienne. Selon le livre blanc sur le commerce électronique au Vietnam en 2022, le nombre de consommateurs qui font des achats en ligne a augmenté rapidement, passant de 33,6 millions en 2017 à 54,6 millions en 2021, et devrait atteindre 57-60 millions en 2022.

Photo: baodautu.vn



En mars 2022, la Stratégie nationale de développement de l'économie numérique et de la société numérique à l'horizon 2025, avec des orientations pour 2030, a été approuvée. Elle vise à concrétiser l'objectif d'une économie numérique représentant 20% du PIB d'ici 2025 et 30% du PIB d'ici 2030.



Selon le ministère de l'Information et de la Communication, le Vietnam figure parmi les pays qui ont publié rapidement cette stratégie. Au moment de la soumission de la stratégie au Vietnam, il n’y avait qu’environ 14 pays à travers le monde qui en ont publié. Le ministère de l'Information et de la Communication a également élaboré une stratégie de développement de l'industrie des technologies numériques pour 2025 avec une vision pour 2030.



Selon le ministre de l'Information et de la Communication, Nguyen Manh Hung, 2023 sera l'année des données qui se concentrera sur la protection des données personnelles, le lancement et l’édification de bases de données de niveau ministériel, sectoriel et local, ainsi que la sécurité des données… Le ministère de l'Information et de la Communication s’efforcera de créer un changement radical dans les données.-VNA