Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Un séminaire intitulé « Promouvoir la responsabilité élargie des producteurs pour soutenir le développement de l'économie circulaire au Vietnam » a eu lieu jeudi 4 novembre à Hanoï par visioconférence.

Cet événement a été organisé par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) au Vietnam, le Centre de soutien au développement vert (GreenHub), l'Alliance de Zéro Déchet au Vietnam (VZWA) et le Groupe consultatif sur le droit et la politique de l'environnement (e-Policy).

Le séminaire visait à discuter et à clarifier certaines questions autour du mécanisme de responsabilité élargie des producteurs (REP) dans le cadre du projet de décret guidant l’application d'un certain nombre d'articles de la loi sur la protection de l’environnement de 2020.

Les délégués ont discuté du taux de recyclage obligatoire, de la gestion et de l’utilisation de revenus pour le Fonds de protection de l'environnement, du rôle des organisations environnementales et sociales non étatiques dans le dispositif de REP... -VNA