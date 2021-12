Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 30 décembre, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a publié une directive sur la mise en œuvre du mouvement de plantation d’arbres « Reconnaissance éternelle à l’Oncle Hô » à l'occasion du Nouvel An lunaire 2022.

La directive porte également sur le renforcement de la protection et du développement des forêts en 2022.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a proposé aux localités d’élaborer des plans de plantation d'arbres et de forêts en tenant compte des objectifs de développement sylvicole en 2022 et pour toute la période 2021-2025, conformément au Programme de développement sylvicole durable pour 2021-2025 et au Projet de plantation d'un milliard d'arbres pour 2021-2025.

En 2021, les localités à travers le pays ont planté 260.000 hectares de forêts et 100 millions d'arbres. -VNA