Les délégués posent pour une photo lors de l'atelier. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Fédération pour des Handicapés du Vietnam (VNFFD), en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam a organisé dimanche matin, 22 octobre, un atelier pour présenter le Programme de formation pour promouvoir la participation des personnes handicapées dans les organes élus.

S'exprimant lors de l'événement, Nguyen Hong Ngoc, directeur adjoint du Département des affaires sociales, relevant du Bureau de l'Assemblée nationale, a déclaré que le droit des personnes handicapées à participer à la vie politique est inscrit dans la Constitution et la Loi sur les personnes handicapées.

Photo : VNA



Le Vietnam a maintenant ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies avec la volonté de promouvoir la réalisation du droit à la participation politique des personnes handicapées et d'accroître la participation des personnes handicapées dans les organes élus, a-t-il noté

Il a exprimé son espoir que ce programme de formation aboutira à de bons résultats et attend avec impatience une participation plus active des personnes handicapées dans les organes élus du Vietnam au moment d'élections de la 16e Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026 - 2031.

Dans une enquête réalisée par le PNUD en 2021 sur la volonté des personnes handicapées de se présenter elles-mêmes à des postes électifs, 98,2 % des personnes handicapées interrogées souhaitaient de voir des personnes en situation de handicap élues comme membres de l'Assemblée nationale et des Conseils populaires à tous les niveaux. Environ 44 % des personnes handicapées interrogées sont prêtes à se porter candidates.

Afin de promouvoir la participation des personnes handicapées à l'Assemblée nationale et aux Conseils populaires à tous les niveaux lors des élections de 2026, la VNFFD a collaboré avec le PNUD pour effectuer une enquête afin de sélectionner une centaine de candidats potentiels à travers le pays. Ils seront interviewés pour participer à un programme de formation qui se déroulera pendant trois ans de 2023 à 2025. Le programme fournira aux candidats les compétences nécessaires telles que le leadership, les compétences en communication, les capacités d'écoute, le plaidoyer et les connaissances juridiques. -VNA