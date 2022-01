Conférence de presse internationale sur la présidence vietnamienne du Conseil de sécurité des Nations Unies en avril 2021. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a rempli son mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour 2020-2021.

Pendant le mandat du Vietnam en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, le monde et la région ont connu de nombreux changements compliqués, en particulier le Covid-19. Le Vietnam a fait de grands efforts pour surmonter les défis et difficultés pour remplir avec succès son mandat, a déclaré Bui Thanh Son, ministre des Affaires étrangères, à la presse.

Premièrement, la participation du Vietnam aux activités du Conseil de sécurité, notamment la participation directe des dirigeants du Parti et de l'État et du ministère des Affaires étrangères ont véhiculé un message fort sur un Vietnam en plein renouveau, qui est un partenaire important et apporte des contributions actives à l’ONU et au travail commun de la communauté internationale, a-t-il dit.

Le Vietnam a rejoint ce mécanisme multilatéral de première importance avec une vision stratégique pour le monde et la région, et une politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, d'ouverture, de multilatéralisation et de diversification, a-t-il affirmé.

Les représentants du Vietnam et d'autres pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU discutent de la situation du Yémen. Photo: VNA



Deuxièmement, le Vietnam a apporté des contributions substantielles et concrètes au travail commun du Conseil de sécurité, comme en a témoigné sa participation aux débats et à la recherche de solutions à toutes les questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité dans tous les domaines, ainsi que sur des questions importantes, a-t-il indiqué.

Troisièmement, le Vietnam s'est distingué par son approche globale des questions de paix et de sécurité internationales. Cela s'est vu à travers les événements et les documents que le pays a proposés avec des sujets très significatifs, dérivés de ses propres intérêts mais aussi très adaptés aux intérêts de la communauté internationale, a-t-il ajouté.

Les succès et les empreintes du Vietnam au Conseil de sécurité ont affirmé la justesse et la pertinence de la préconisation du Parti et de l'État consistant à promouvoir la diplomatie multilatérale, renforçant ainsi les bases permettant au pays de faire avancer la mise en œuvre efficace de cette politique dans la nouvelle période.

Grâce au succès du mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité et à d'autres réalisations importantes en matière de relations extérieures, le peuple croit de plus en plus fermement en la politique étrangère correcte du Parti et de l'État, a-t-il précisé, ajoutant que la communauté internationale fait de plus en plus confiance au Vietnam et s'attend à ce qu'il apporte des contributions plus importantes à la résolution des problèmes mondiaux et régionaux.

Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son. Photo: VNA



A cette occasion, le ministre Bui Thanh Son a indiqué des facteurs pour parvenir à ces résultats comme la juste direction du Parti et de l’Etat, la bonne application de la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, d'ouverture, de multilatéralisation et de diversification, la participation active des ministères et secteurs, le soutien de la communauté internationale et les efforts des cadres spécialisés. -VNA