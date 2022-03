Photo: VNA

Rome (VNA) - L'Académie internationale de Naples, située au sud de l'Italie, vient d'ouvrir un cours de formation professionnelle en design, mode, hôtellerie et gastronomie pour les étudiants vietnamiens.

S'exprimant lors de l'événement, le consul honoraire du Vietnam à Naples, Silvio Vecchione, a réaffirmé l'importance de l'éducation et de la formation professionnelles, les considérant comme les principaux leviers du développement de carrière de la nouvelle génération.

Il s'est engagé à continuer à promouvoir la coopération avec l'Académie internationale de Naples et à se concentrer sur les activités d'échange culturel et d'éducation afin de contribuer à la promotion de la culture, des traditions et de l'histoire du Vietnam dans ce pays européen. -VNA