Hanoi (VNA) - Le ministère de l’Éducation et de la Formation, en collaboration avec la commission de la Culture et de l’Éducation de l’Assemblée nationale, a organisé le 22 août une visioconférence avec 63 provinces et villes du pays sur la promotion de la culture scolaire.Présent, le vice-président permanent de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, a souligné l’importance de la culture des élèves en milieu scolaire“L’édification de la culture scolaire devrait aller de pair avec la réforme éducative. Il faut renforcer l’enseignement moral et la sensibilisation juridique dans les écoles. L’importance est d’introduire davantage d’activités éducatives sur la culture, l’éthique et le style de vie dans les programmes d’enseignement”, a-t-il dit.Le Premier ministre a promulgué le premier juin un arrêté sur la promotion de la culture scolaire. Pour ce faire, les élèves doivent être placés au centre de toutes les activités au sein des écoles. - VOV/VNA