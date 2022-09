Khanh Hoa possède un grand potentiel touristique. Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) – La province de Khanh Hoa (Centre) et la ville de Saint-Pétersbourg, en Russie, ont récemment organisé un Forum d'affaires en ligne pour promouvoir leur coopération, notamment dans les domaines des technologies de l'information et du tourisme.

Le Forum était une des activités en l’honneur du 15e anniversaire de la signature de l’accord de coopération entre Khanh Hoa et Saint-Pétersbourg (10 septembre 2007).

Le vice-président du Comité populaire provincial, Dinh Van Thieu a présenté la situation socio-économique et les potentiels de de Khanh Hoa ainsi que ses orientations de développement d’ici 2030 avec une vision jusqu'en 2045.

Il a espéré qu'à travers le forum, des agences, unités et organisations de la ville de Saint-Pétersbourg comprendront mieux les politiques et la situation de développement de sa province pour rechercher ainsi des opportunités de coopération et élargir les marchés...

Lors du forum, des entreprises des deux localités ont eu l’occasion de se connecter et de discuter des mesures visant à élargir leur coopération commerciale. -VNA