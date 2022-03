Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Un forum d’affaires Vietnam – Sierra Leone a eu lieu le matin du 16 mars à Hanoï, dans le cadre de la visite officielle au Vietnam du président sierra-léonais, Julius Maada Bio.

Lors du forum, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI), Pham Tan Cong, a déclaré tenir en haute estime les fruits de la coopération bilatérale dans la politique, l’économie et le commerce. Selon lui, le commerce bilatéral en 2020 a atteint 49,26 millions de dollars, soit une hausse de plus de 200% par rapport à 2018.

Pham Tan Cong a encouragé les entreprises vietnamiennes et sierra-léonaises à renforcer leur échange d’informations et à se renseigner sur des produits potentiels tels que produits agricoles, matériaux de construction, fournitures médicales du Vietnam ou produits agricoles et minéraux de la Sierra Leone.

Le président de la VCCI, Pham Tan Cong, lors du forum d’affaires Vietnam– Sierra Leone . Photo: VNA

Les entreprises vietnamiennes peuvent rechercher des opportunités d'investissement dans l’agriculture et l’aquaculture en Sierra Leone qui est considérée comme une porte d’accès au marché d’Afrique de l'Ouest, a-t-il indiqué.

Pour sa part, le ministre sierra-léonais de l’Industrie et du Commerce, Edward Hinga Sandy, a exprimé sa volonté de renforcer la coopération avec le Vietnam, soulignant que les entreprises vietnamiennes pouvaient profiter de nombreuses opportunités d’investissement en Sierra Leone.

Le ministre sierra-léonais de l’Industrie et du Commerce, Edward Hinga Sandy, s'exprime lors du forum. Photo: VNA

A cette occasion, le ministre sierra-léonais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, David J.Francis, et le président de la VCCI, Pham Tan Cong, ont assisté à la cérémonie de signature d’un accord de coopération entre la société sierra-léonaise Lyoa Global et la compagnie de construction SJC Vietnam. -VNA