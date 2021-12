Photo: VNA

Séoul (VNA) - Le gouvernement vietnamien et le ministère de l'Industrie et du Commerce sont disposés à créer des conditions favorables pour que les investisseurs étrangers, y compris les sud-coréens élargissent leurs activités au Vietnam.

C'est ce qu'a déclaré le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien lors d'un séminaire d'entreprises Vietnam-République de Corée tenu le 22 décembre à Séoul, dans le cadre de sa visite de travail dans ce pays.

Saluant la présence de plus de 35 représentants de 28 associations et entreprises sud-coréennes spécialisées dans l'énergie, la construction automobile, l'industrie chimique, le secteur pharmaceutique, le textile-habillement, la production électronique, les services financiers, l'infrastructure, la biotechnologie, le ministre Nguyen Hong Dien a déclaré que c'étaient également des domaines auxquels s'intéressaient le Vietnam.

Ce séminaire était une bonne occasion pour les entreprises vietnamiennes d'élargir leur coopération avec des partenaires sud-coréens, notamment dans les industries chimique et pharmaceutique, le commerce, l'emploi; de promouvoir les exportations vers la République de Corée ainsi que d'accélérer le transfert de technologie en matière de développement de nouvelles ressources énergétiques, d'infrastructures intelligents et de logistique, a souligné le ministre vietnamien.

Selon le directeur adjoint de la KOTRA (Agence sud-coréenne de promotion du commerce et de l'investissement), Chang Sang-huyn, le Vietnam est une destination importante pour les investisseurs sud-coréens et les investissements sud-coréens au Vietnam ont aussi connu une forte augmentation en 2021 malgré l'impact du COVID-19. Cela témoigne de la confiance des entreprises sud-coréennes envers l'environnement d'affaires et d'investissement au Vietnam, a-t-il souligné.

KOTRA s'est engagée à travailler en étroite collaboration avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et les organes compétents vietnamiens et sud-coréens pour organiser de nombreuses activités de promotion des liens entre les entreprises des deux pays, a-t-il déclaré. -VNA