Hanoï (VNA) - Pour s'adapter au changement climatique, le Vietnam a participé de manière proactive et efficace aux traités internationaux sur le changement climatique mondial. Selon le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, depuis 2013, le pays participe à 11 traités et accords internationaux dans ce domaine.En particulier, lors de la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), le Vietnam s'est engagé à réduire ses émissions de méthane de 30% d’ici 2030 par rapport au niveau enregistré en 2020 et à œuvrer pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050. Sur cette base, le Premier ministre a approuvé la Stratégie nationale sur le changement climatique pour la période jusqu'en 2050, le Plan d'action pour réduire les émissions de méthane jusqu'en 2030, les Contributions Déterminées au niveau national (CDN) mise à jour en 2022 envoyées au Secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations unies sur le changements climatique (CCNUCC).Le Vietnam et le Groupe des partenaires internationaux (IPG) ont adopté en 2022 la Déclaration politique établissant un Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP). Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a présidé et s'est coordonné avec les ministères et agences concernés pour l'élaboration et la soumission au Premier ministre pour approbation du projet de mise en œuvre du JETP.L'objectif de ce projet est de mettre en œuvre avec succès ladite Déclaration associée à la promotion du développement des énergies renouvelables, de l'utilisation économe et efficace de l'énergie, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif de zéro émission nette d’ici 2050. En plus, le développement du secteur énergétique doit rimer avec la garantie de la sécurité énergétique nationale et les objectifs de développement, de l’équité dans la transition énergétique . Via ce projet, le Vietnam recevra et utilisera efficacement le soutien des partenaires internationaux dans les domaines du transfert de technologies, de l'administration, de la formation des ressources humaines et de l'apport financier pour la mise en œuvre de la Déclaration de JETP et la Déclaration mondiale sur la transition du charbon vers l'énergie propre.D'ici 2030, Vietnam construira et complétera le cadre juridique pour attirer des investisseurs, des entreprises et des particuliers à participer à un processus de transition énergétique juste, favorisant le transfert de technologies. Le Vietnam encouragera la transition des centrales électriques au charbon et énergies fossiles vers les énergies propres, développera les énergies renouvelables, les nouvelles énergies …D’ici 2030, le Vietnam maîtrisera progressivement les technologies de pointe en la matière, progressant vers la production d’équipements destinés au développement du secteur des énergies renouvelables, améliorera sa capacité d’administration du secteur énergétique. –VNA