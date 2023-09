Hanoi (VNA) – Le premier secrétaire de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (UJCH), Bui Quang Huy, également président du Comité national de la Jeunesse du Vietnam, a reçu le 11 septembre à Hanoi Matt Jackson, représentant en chef du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) au Vietnam.

Séance de traavail entre les représentants de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (UJCH) et du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) au Vietnam. Photo: VNA



Bui Quang Huy a informé des activités de l’UJCH, remerciant le FNUAP Vietnam pour son soutien au développement des enfants et des jeunes vietnamiens au cours de la dernière période.

Il a suggéré au FNUPA d’aider le Comité central de l’UJCH à édifier un projet pour les jeunes vietnamiens afin de faciliter leur développement global au cours de la période 2023-2026, axé sur une intervention créative, l’utilisation de l’approche basée sur les droits et le cycle de vie concernant la santé sexuelle, reproductive et la violence sexiste.

Pour sa part, Matt Jackson a affirmé que les activités de l’UJCH devraient contribuer à démontrer le soutien aux droits de pleine participation des jeunes dans tous les domaines et à améliorer l'accès équitable aux informations et aux services de santé sexuelle et reproductive pour les groupes vulnérables.

Le premier secrétaire de l'UJCH, Bui Quang Huy (droite), également président du Comité national de la Jeunesse du Vietnam, Matt Jackson, représentant en chef du FNUAP au Vietnam, échangent un protocole d'accord pour la période 2023-2026. Photo: VNA



A cette occasion, les deux parties ont échangé un protocole d'accord pour la période 2023-2026, par lequel l’UJCH a sollicité l'appui financier et technique du FNUPA pour l'un de ses projets. -VNA