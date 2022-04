Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Phung Khanh Tai et le secrétaire général adjoint du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois Zou Jiayi ont coprésidé le 29 avril une conférence en ligne entre les deux Comités.

S'exprimant lors de la conférence, Zou Jiayi a affirmé que la Chine et le Vietnam étaient les deux pays voisins et gardaient toujours l'esprit des "quatre bons" : Bon voisin, bon ami, bon camarade et bon partenaire. C'est la base pour approfondir les relations entre les deux Comités.

Zou Jiayi a suggéré que dans un avenir proche, en fonction de l'évolution de l'épidémie de COVID-19, les deux parties déploient des activités d'échange d’amitié à travers des rencontres en ligne, des appels téléphoniques entre les deux Comités et entre les provinces frontalières.



Phung Khanh Tai a remercié le Parti, le gouvernement et le peuple chinois pour avoir soutenu le Vietnam avec l’octroi d’un grand nombre de vaccins contre le COVID-19. Il a souhaité que les deux Comités mettent bientôt en œuvre l'échange de délégations de haut niveau. Il a souligné que le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam était disposé à travailler avec le Comité central de la Conférence consultative politique du peuple chinois pour maintenir les échanges et les contacts sous divers formes.

Les deux parties continueront à bien mettre en œuvre les consensus communs dégagés par les dirigeants du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et du Comité national de la Conférence consultative politique du

peuple chinois pour promouvoir les échanges et la coopération bilatérales. -VNA