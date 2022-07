Paris, 9 juillet (VNA)- Le président de la Cour populaire suprême du Vietnam, Nguyên Hoa Binh, a terminé le 9 juillet sa visite de travail en France, après son voyage en Allemagne, pour promouvoir les échanges entre le Vietnam et les pays européens dans le partage des expériences en matière de réforme judiciaire et la formation des ressources humaines.

Le président de la Cour populaire suprême du Vietnam, Nguyên Hoa Binh (droite) et le ministre de la Justice de la France, Eric Dupont-Moretti. Photo : VNA

Lors de son séjour du 4 au 9 juillet à Paris, Nguyên Hoa Binh a visité et travaillé avec les services fonctionnels du ministère français de la Justice, le Tribunal de Paris, l'Ecole Nationale de la Magistrature et l'Ambassade du Vietnam dans ce pays.

Lors de l’entretien avec le président de la Cour de cassation française, Christophe Soulard, l'hôte a exprimé l'espoir de promouvoir les relations entre les deux pays dans ce domaine, à travers l'échange d'expériences et de délégations de juges, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau régional et international.

Pour sa part, Nguyên Hoa Binh a rendu compte de la stratégie de réforme pour 2030, avec une vision pour 2045 du Vietnam dans ce domaine, avec les domaines prioritaires axés sur la justice pénale des mineurs et la formation des juges et des fonctionnaires de justice, c’est pourquoi, il a proposé à la partie française de soutenir son pays dans la formation à distance des juges vietnamiens.

Lors de la rencontre avec le ministre de la Justice de la France, Eric Dupont-Moretti, Nguyên Hoa Binh a suggéré à la partie française de soutenir le Vietnam dans la formulation de la loi sur la justice pénale pour mineurs, en plus de partager des expériences dans l'organisation de l'appareil judiciaire, y compris la création de juridictions spécialisées et interrégionales, et promouvoir la coopération en matière de formation professionnelle.



Dans le cadre de la visite, l'Académie de la Cour de la Cour populaire suprême du Vietnam et l'École nationale de la magistrature de France ont signé un protocole d'accord d'une validité de cinq ans, pour mener des activités de coopération commune dans la formation et l'échange de juges et enseignants.



Auparavant, Nguyên Hoa Binh avait effectué une visite de travail en Allemagne du 29 juin au 3 juillet pour étudier des expériences allemandes en matière de réforme judiciaire.



Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) sur les résultats des voyages, Nguyên Hoa Binh a souligné qu'en plus de consulter les expériences d'autres pays avancés sur l'organisation des tribunaux et l'élaboration des lois, la délégation vietnamienne a également signé des conventions de formation des magistrats, notamment sur les problèmes du marché des valeurs mobilières, les crimes économiques numériques, les litiges numériques, la construction et l'évolution de la jurisprudence. - VNA