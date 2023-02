Le vice-ministre des Affaires étrangères Hà Kim Ngoc (debout) s’exprime lors de la réunion du comité national de l'UNESCO. Photo: VNA



S’exprimant lors de l’ouverture de la réunion, le vice-ministre des Affaires étrangères Hà Kim Ngoc a apprécié des résultats obtenus par ce comité dans les domaines de coopération avec l'



En 2022, il y a eu quatre biens vietnamiens mis à l’honneur par l’UNESCO dont l’art de la poterie du peuple cham sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, les inscriptions au Registre “Mémoire du monde de l’UNESCO pour l’Asie-Pacifique” des documents en sino-nom du village de Truong Luu, province de Ha Tinh (1689-1943), des ma nhai (inscriptions) sur les montagnes de marbre, à Dà Nang et la ville de Cao Lanh, chef-lieu de la province de Dông Thap dans le delta du Mékong rejoint le Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO. Hanoï (VNA) - Le comité national de l’UNESCO-Vietnam s’est réuni le 28 février à Hanoï sous l’égide du vice-ministre des Affaires étrangères Hà Kim Ngoc, président dudit comité pour dresser le bilan de 2022 et déterminer les missions pour 2023.S’exprimant lors de l’ouverture de la réunion, le vice-ministre des Affaires étrangères Hà Kim Ngoc a apprécié des résultats obtenus par ce comité dans les domaines de coopération avec l' UNESCO en 2022. En particulier, le Vietnam a été élu membre du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour le mandat 2022-2026.En 2022, il y a eu quatre biens vietnamiens mis à l’honneur par l’UNESCO dont l’art de la poterie du peuple cham sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, les inscriptions au Registre “Mémoire du monde de l’UNESCO pour l’Asie-Pacifique” des documents en sino-nom du village de Truong Luu, province de Ha Tinh (1689-1943), des ma nhai (inscriptions) sur les montagnes de marbre, à Dà Nang et la ville de Cao Lanh, chef-lieu de la province de Dông Thap dans le delta du Mékong rejoint le Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO.

Le Vietnam est désormais membre de trois mécanismes importants de l'UNESCO, à savoir le Conseil exécutif pour le mandat 2021-2025, le Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles pour le mandat 2021-2025 et le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans le mandat 2022-2026. Le rôle et la position du Vietnam dans le forum multilatéral ont été de plus en plus améliorés.

Le représentant de l'UNESCO au Vietnam, Christian Manhart, a déclaré qu'en 2023, l'UNESCO continuera d'aider le réseau des villes créatives, le tourisme durable, l'artisanat local, les marques patrimoniales et le dialogue politique sur l'industrie culturelle (cinéma) au Vietnam. En outre, le bureau de l'UNESCO au Vietnam organisera conjointement une conférence sur la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.



Un objectif clé en 2023 est que l’UNESCO promouvra des initiatives en faveur des jeunes et des créatifs, les forums internationaux et les réseaux reliant Hanoï à l'Asie et à l'Europe, a dévoilé Christian Manhart.

Pour continuer à promouvoir les relations de coopération entre le Vietnam et l'UNESCO ainsi que contribuer au développement socio-économique du pays, le Comité s’impliquera plus activement dans le développement socioéconomique et culturel au niveau des localités et renforcera le rôle de membre actif et proactif dans les mécanismes importants dont le Vietnam est membre.-VNA