L'ambassadeur du Vietnam en Australie Nguyen Tat Thanh et son épouse (droite) et le gouverneur Vicki O'Halloran et son épouse. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Australie Nguyen Tat Thanh a effectué du 30 mai au 2 juin une visite officielle dans le Territoire du Nord pour renforcer la connectivité et améliorer l'efficacité de la coopération avec les localités vietnamiennes dans la période post-COVID-19 et soutenir les entreprises vietnamiennes qui investissent sur ce territoire.



Lors de la visite, l'ambassadeur vietnamien Nguyen Tat Thanh a rendu une visite de courtoisie au gouverneur Vicki O'Halloran, au ministre en chef du Territoire du Nord, Mme Natasha Fyles, au chef de l'opposition, Mme Lia Finocchiaro, au président par intérim de l'Assemblée législative Mark Monaghan et au maire Darwin Kon Vatskalis.



Le diplomate vietnamien a rencontré le haut-commissaire à l'investissement Andrew Cowan, la directrice de l'Agence de coopération internationale Gina Cassimatis, la directrice de la Direction de l'immigration Pompea Sweet...



La gouverneure Vicki O'Hallorand a soutenu la mise en œuvre rapide de nombreuses activités pratiques pour promouvoir les accords de coopération entre le Territoire du Nord et les localités vietnamiennes et organiser conjointement des événements pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie.



Le gouverneur O'Hallorand a hautement apprécié l'investissement des entreprises vietnamiennes dans le Territoire du Nord, et a souligné les contributions importantes de la communauté vietnamienne au développement socio-économique dans cette région.



La ministre en chef du Territoire du Nord, Mme Natasha Fyles, s'est félicitée du développement fructueux des relations entre le Vietnam et l'Australie, malgré les impacts de la pandémie de COVID-19.



Soulignant le rôle du Vietnam dans la Stratégie de coopération internationale 2022-2026 du Territoire du Nord, Mme Natasha Fyles a plaidé pour la connexion et l'amélioration de l'efficacité de la coopération entre le Territoire du Nord et les localités du Vietnam. Ils ont convenu d'envoyer une délégation pour visiter et signer un accord de coopération avec la province vietnamienne de Kien Giang (Sud).



Elle a affirmé que les ministères et les branches du Territoire du Nord trouveraient rapidement des mesures pour régler les difficultés des entreprises vietnamiennes investissant dans le Territoire du Nord, telles que le Groupe Hoa Phat et le Groupe TH , en particulier les problèmes liés aux sources d'eau, aux infrastructures de transport, à la main-d'œuvre et à l'utilisation foncière.



L'ambassadeur Nguyen Tat Thanh a évalué que le Territoire du Nord de l'Australie avait beaucoup d’opportunité pour étendre une coopération multiforme avec les localités vietnamiennes.



Il a suggéré que le Territoire du Nord promeuve rapidement des programmes d'action concrets tous les ans ou tous les 3 à 5 ans pour rétablir et améliorer l'efficacité des accords de coopération existants avec Ho Chi Minh-Ville, la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) et la ville de Hai Phong (Nord).



À cette occasion, l'ambassadeur Nguyen Tat Thanh a visité l'Université Charles Darwin, rencontré des étudiants vietnamiens et s'est rendu dans certains établissements de recherche, d'agriculture et d'élevage locales. -VNA