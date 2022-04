L'ambassadeur du Vietnam au Chili , Pham Truong Giang et le gouverneur de la région de Los Rios, Luis Cuvertino. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam au Chili, Pham Truong Giang, à la tête d’une délégation de l’ambassade, a effectué une visite de travail dans la région de Los Rios au Chili, dans le cadre des activités visant à promouvoir les échanges avec les localités chiliennes.

Il a été reçu par le gouverneur de la région de Los Rios, Luis Cuvertino et les représentants de l’autorité locale de la région de Los Rios, Paola Peña Marin ont exprimé leur impression devant les réalisations socio-économiques obtenues par le Vietnam ces dernières années et ont souhaité que le pays partage ses expériences, en particulier dans l'agriculture.

Luis Cuvertino a souligné les besoins de coopération entre sa région et des localités vietnamiennes dans les domaines du commerce, du tourisme et de l'éducation. La représentante de l’autorité de la région de Los Rios, Paola Peña Marin a proposé des échanges culturels, précisant que le gouvernement chilien était prêt à soutenir la promotion de la coopération avec les localités vietnamiennes.

Il a souligné que les deux pays avaient toujours maintenu les relations de coopération ces 51 dernières années, avec un commerce bilatéral annuel chiffré à 1,2-1,3 milliard de dollars, le chiffre le plus élevé parmi les pays de l'ASEAN dans le contexte de l'épidémie de COVID-19.

L'ambassadeur a exprimé son soutien aux initiatives du gouverneur et de la représentante de la région de Los Rios de servir de pont entre les localités vietnamiennes et chiliennes.

Lors de sa visite de travail, Pham Truong Giang a également rencontré et travaillé avec les maires des villes de La Unión et de Lago Ranco, le maire adjoint de la ville de Rancagua et a accordé des interviews à la presse locale sur la promotion des relations entre les localités des deux parties.

La délégation de l'ambassade a également travaillé avec les dirigeants de l'Apicoop pour discuter des projets que la société envisage de déployer au Vietnam. La société Apicoop est spécialisée dans la production et l'exportation de miel et de fruits vers la Chine et les pays européens tels que le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne.

Toujours dans le cadre de ce voyage de travail, la délégation de l'ambassade a participé à la Foire de la culture de la ville de Lago Ranco, de la région de Los Rios, pour présenter au peuple chilien des produits artisanaux et la cuisine traditionnelle du Vietnam. C'est la 7e fois que la foire se tient dans la région de Los Rios. - VNA