La cérémonie de signature du protocole d'accord entre la Direction générale de l'Enseignement et de la Formation Professionnels (ministère vietnamien du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales) et l’Association des Comptables Accrédités du Royaume-Uni. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales s'est coordonné avec l'ambassade britannique au Vietnam pour organiser le 21 février une conférence sur la promotion de la coopération Vietnam-Royaume-Uni dans l'enseignement et la formation professionnels.



Le 5 avril 2022, un protocole d'accord sur la coopération dans l'enseignement et la formation professionnels entre les deux gouvernements a été signé, créant un cadre juridique pour la coopération bilatérale dans ce domaine. Il s'agit également du premier protocole d'accord au niveau gouvernemental signé entre les deux parties. La conférence est la première activité officielle pour la mise en œuvre du protocole d'accord, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Royaume-Uni (11 septembre 1973 - 11 septembre 2023).



Le gouvernement britannique a effectué de nombreuses activités d’assistance à l’enseignement et à la formation professionnels au Vietnam à travers le projet EU VET Toolbox ; des programmes de formation à court terme pour améliorer la capacité d’enseignants ; des formations spécialisées en anglais ; des programmes de formation entre les établissements d'enseignement professionnel vietnamiens et britanniques…



Prenant la parole lors de la conférence, le vice-ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales Le Tan Dung a déclaré que la qualité des ressources humaines pour répondre aux exigences du marché international et de l'intégration internationale restait toujours un défi pour le Vietnam. En fait, le taux de main-d'œuvre de haute qualité au Vietnam est actuellement à un niveau bas par rapport à la région ainsi qu'au monde.



Truonng Anh Dung, chef de la Direction générale de l' Enseignement et de la Formation Professionnels (droite) et Pulkit Abrol, directeur d'Asie-Pacifique de l’Association des Comptables Accrédités du Royaume-Uni signent le protocole d'accord. Photo : VNA

En tant que partenaire de dialogue de l'ASEAN, le Royaume-Uni a choisi le Vietnam comme pays prioritaire dans la stratégie d'éducation avec l'ASEAN. Le Royaume-Uni souhaite bâtir sa réputation à la fois dans cette région et au niveau bilatéral avec les amis comme le Vietnam, en tant que partenaire de confiance à long terme, a déclaré Iain Frew, ambassadeur britannique au Vietnam.



La conférence a eu trois sessions que sont : Maximiser la participation du secteur au développement des compétences ; Assurer la qualité de la formation professionnelle ; Disposer de nouvelles compétences nécessaires pour s'adapter à l'industrie 4.0.



Dans le cadre de la conférence, a eu lieu la cérémonie de signature du protocole d'accord entre la Direction générale de l'Enseignement et de la



En conséquence, la partie britannique soutiendra la Direction vietnamienne dans l’édification et le développement du programmes de formation et d’amélioration des capacités des enseignants de comptabilité et de commerce des écoles supérieures répondant aux normes internationales. Le Royaume-Uni aidera ces écoles à déployer des programmes de formation et des examens pour décerner un diplôme international en comptabilité et en commerce, selon les normes britanniques, et à connecter aux entreprises ayant une demande de ressources humaines hautement qualifiées dans les domaines de la comptabilité, de la finance et des affaires. -VNA



