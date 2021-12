Le conseiller commercial Hoang Duc Nhuan (droite) et le responsable du développement des marchés, au Centre de promotion des exportations de Tunisie (CEPEX) Ghazi Yacoub. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Afin de renforcer les relations commerciales entre le Vietnam et la Tunisie, le conseiller au commerce du Vietnam en Algérie et en Tunisie, Hoang Duc Nhuan a travaillé avec de nombreux ministères et agences locaux du 27 novembre au 2 décembre.

Lors des séances de travail, les deux parties ont échangé des informations sur la situation économique et commerciale de chaque pays, et passé en revue la coopération bilatérale entre le Vietnam et la Tunisie ces derniers temps, ainsi que discuté des mesures visant à promouvoir la coopération dans le commerce et l'industrie dans le temps à venir.

A cette occasion, le Bureau du commerce du Vietnam a remis le projet de protocole d'accord de coopération de l'Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) au Centre tunisien de Promotion des Exportations (CEPEX) afin de parvenir au plus tôt à la signature ; distribué une liste d'exportateurs vietnamiens prestigieux aux entreprises membres de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTIA) ; invité les agences et entreprises tunisiennes à participer à l'Exposition internationale virtuelle de l'industrie alimentaire au Vietnam (Vietnam Food Expo 2021).

Les deux parties ont également convenu de serrer la main dans l'organisation du forum d'entreprises entre les deux pays d'ici 2022 ; d'aider les entreprises vietnamiennes à participer au Forum économique de la Francophonie, un événement en marge du Sommet de la Francophonie prévue en novembre 2022 en Tunisie ; d'échanger régulièrement des informations sur les grands événements du commerce international ; d'accompagner les entreprises dans le règlement des litiges commerciaux, etc.

Durant son séjour en Tunisie, le représentant du Bureau commercial a également assisté au Salon international de l'emballage, a eu des contacts avec les entreprises locales et a sondé le système de distribution dans la capitale de ce pays comme les chaînes de supermarchés Monoprix et Carrefour.

Selon la Direction générale des douanes vietnamiennes, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 36,38 millions de dollars en 2020. Le Vietnam a exporté notamment du café et du poivre, des noix de cajou, des fruits de mer, des machines, des équipements et des rasoirs vers la Tunisie et en importe principalement des produits chimiques, des plastiques, des aliments pour animaux et des matières premières.- VNA