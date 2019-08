Un stand présente des produits organiques lors du programme de connexion commerciale Vietnam – Russie. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L’Association des détaillants du Vietnam a organisé mardi à Hanoï un programme de connexion commerciale Vietnam – Russie et de présentation des produits russes, dans le but de renforcer la promotion du commerce et de stimuler les transactions entre les détaillants vietnamiens et des producteurs russes.

L’événement a réuni 13 entreprises russes présentant des produits typiques tels que saucisse, bacon, salami, purée de pommes de terre, fruits séchés, grains, café, confiserie, glace, bière, boissons, produits cosmétiques naturels…

Selon Mme Dinh Thi My Loan, présidente de l’Association des détaillants du Vietnam, l’événement offre une bonne chance pour les entreprises vietnamiennes et russes de sonder les opportunités d’affaires et d’investissement, et de stimuler les exportations bilatérales. La participation active des entreprises russes témoignait ainsi de leur grande attention accordée au marché vietnamien, une économie riche en potentiel et bien développée dans la région, a-t-elle dit.

Depuis que l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique a été signé en 2015 et entré en vigueur un an après, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Russie ont connu une croissance positive, a estimé Mme Nguyen Viet Linh, représentante de l’Association des détaillants au Vietnam.

En 2018, les échanges commerciaux bilatéraux ont progressé de 28,63% par rapport à la même période de l’an dernier. Les exportations russes vers le Vietnam en 2018 ont atteint 2,1 milliards de dollars, soit une hausse de 53,38%.

Deux ans après la signature de cet accord, le commerce bilatéral entre le Vietnam et la Russie a connu une croissance moyenne de 30%.

L’an dernier, la Russie s’est classée au 24e rang parmi les 129 pays et territoires investissant au Vietnam avec 123 projets totalisant un capital enregistré de 932 millions de dollars. En inverse, le Vietnam comptait 22 projets d’investissement en Russie avec un capital total d’environ 3 milliards de dollars.

Participant à cet événement, Ilya Bolarsky, représentant du producteur de boissons Chernogolovka, a indiqué que sa compagnie présentait aux consommateurs vietnamiens des boissons, l’eau minérale, l’eau organique… Il a exprimé la volonté de coopérer avec la compagnie générale du commerce de Hanoi (Hapro) pour exporter des produits au Vietnam.

A l’issue de ce programme, la délégation des entreprises russes ont visité certains grands supermarchés de Hanoï en vue de renforcer la connexion commerciale entre les deux pays. -VNA