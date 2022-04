Lors de la réunion, tenue dans le cadre de la visite de Mgr Mirosław Stanisław Wachowski au Vietnam pour coprésider la neuvième réunion du groupe de travail conjoint Vietnam-Vatican, Pham Binh Minh s'est félicité du développement positif des liens entre les deux parties et a proposé au Saint-Siège de continuer à payer attention et guider la communauté catholique vietnamienne, pour élever la bonne image de la religion dans le pays.

À son tour, le responsable du Vatican a affirmé la volonté de promouvoir les relations avec le Vietnam, créant les conditions pour que la communauté catholique du pays indochinois joue un rôle actif et contribue au développement national.

Il a convenu de mesures visant à promouvoir les relations entre les deux parties à l'avenir, notamment en renforçant les contacts réguliers et en maintenant les mécanismes de consultation disponibles.

À cette occasion, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a transmis l'invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh au secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Parolin, à se rendre au Vietnam au moment opportun.

Le même jour, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc et Mgr Mirosław Stanisław Wachowski ont coprésidé la neuvième réunion du groupe de travail conjoint entre les deux parties.

Lors de la réunion, Ha Kim Ngoc, au nom du gouvernement, a remercié le pape François pour sa décision de soutenir en août 2021 avec 100.000 euros la communauté catholique du pays indochinois lors des évolutions compliquées de la pandémie, et a apprécié le don de l'Église catholique au Vietnam au "Fonds pour les vaccins" et à la participation en première ligne de la lutte contre le COVID-19 des prêtres, des moines et des adeptes de cette religion.

Parlant de la situation et de la vie de la communauté catholique au Vietnam, le responsable a mis l'accent sur la politique constante du pays de respecter et de garantir la liberté de croyance et de religion des personnes, affirmant que les autorités à tous les niveaux prêtent toujours attention aux besoins des catholiques, créant des conditions favorables pour le fonctionnement et le développement de cette religion.

À son tour, Mgr Mirosław Stanisław Wachowski a remercié le gouvernement vietnamien d'être toujours attentif et de faciliter la pratique et l'organisation d'événements de l'Église catholique au Vietnam.

Dans le cadre de la réunion, les deux parties ont salué le développement positif des relations Vietnam-Vatican et se sont félicitées du maintien des mécanismes d'échange, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ainsi que du rôle de l'Envoyé spécial du Saint-Siège à Hanoï.

En outre, ils ont échangé des contenus liés au projet de Règlement de fonctionnement de l'Envoyé permanent du Saint-Siège à Hanoï et de son bureau au Vietnam, et ont convenu de continuer à assurer des échanges et des contacts réguliers à tous les niveaux afin de promouvoir les relations bilatérales sur la base de coopération, de dialogue et de respect mutuel.

Durant leur séjour, la délégation vaticane assistera à la Conférence épiscopale catholique du Vietnam en 2022.- VNA