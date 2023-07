Photo: VCA



Hanoi (VNA) - Nguyên Ngoc Bao, président de l'Alliance des coopératives du Vietnam (VCA), a discuté le 3 juillet à Hanoi avec la délégation de l'Organisation néerlandaise de développement coopératif (Agriterra), le programme de réponse au changement climatique de Robobank (Acorn) et l’Organisation de coopération forestière asiatique (AfoCo) sur le Programme de promotion de modèles agroforestiers pour répondre au changement climatique.

Nguyên Ngoc Bao a exprimé son souhait de voir Agriterra et la VCA avoir davantage de programmes de coopération, continuant ainsi à aider le secteur économique collectif et les coopératives à contribuer davantage au développement économique du Vietnam.

Présentant le programme de promotion du modèle agroforestier, Harm Haverkort du programme Asie-Pacifique Acorn a déclaré que le programme de promotion du modèle agroforestier vise à répondre au changement climatique de Rabobank (Acorn) en collaboration avec Agriterra pour élaborer une proposition de coopération multilatérale et de consultation. Il s'agit d'introduire et de rechercher des opportunités de coopération pour promouvoir la gestion durable des forêts et créer un impact positif en réponse au changement climatique au Vietnam.

D'autre part, Acorn et Agriterra au Vietnam sont impatients de travailler avec la VCA sur le potentiel de participation des coopératives et des membres à ce programme.

Nguyên Ngoc Bao a déclaré qu'il s'agissait d'un programme très significatif pour les agriculteurs vietnamiens, en particulier l'objectif de gestion durable des forêts et de réponse au changement climatique au Vietnam.

Il a suggéré aux parties de nommer un point focal pour coordonner la planification conjointe de la mise en œuvre des travaux, concluant ainsi des accords et une coopération pour mettre le programme dans un proche avenir. -VNA